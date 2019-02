Turneele 7 şi 8 din cadrul Cupei României 3×3 feminin se dispută la Sfântu Gheorghe

Cele 13 cluburi inscrise in LNBF isi trimit, in acest weekend, echipele de baschet 3×3 la Sfantu Gheorghe, orasul care va gazdui turneele 7 si 8 din cadrul Cupei Romaniei.

CSM Satu Mare va participa cu un lot format din Andrea Olah, Adina Pop, Anamaria Kadar și Roxana Pane.

”Tot ce ne dorim acum e ca la aceste turnee jucătoarele să nu se accidenteze. Pentru echipa noastră a fost o săptămână solicitantă, cu un meci sâmbătă acasă cu Sepsi, apoi deplasarea la Constanța și meciul de miercuri iar acum fetele trebuie să plece la Sfântu Gheorghe…Cele patru jucătoare nu au prea mult timp de refacere de aceea cred că acum important e , repet, să vină sănătoase acasă pentru că avem nevoie de ele în campionatul LNBF”, spune managerul Florin Mureșan.

Reamintim ca fiecare echipa participanta in Cupa Romaniei 3×3 este formata din 4 sportive cu varste cuprinse intre 18 si 35 de ani, cerinta obligatorie pentru ca turneele sa puncteze integral in topul mondial FIBA 3×3 pe natiuni.

Conform programului competitional, cele 13 echipe vor mai participa inca doua turnee in aceasta luna, iar Turneul Semifinal si Turneul Final din 3×3 Cupa Romaniei se vor desfasura la finalul lunii mai (in 25 si 26 mai 2019).

Pana in acest moment turneele feminine din cadrul Cupei Romaniei 3×3 au fost castigate de:

Turneul 1: Phoenix Stiinta Constanta

Turneul 2: Phoenix Stiinta Constanta

Turneul 3: CSM Satu Mare

Turneul 4: Phoenix Stiinta Constanta

Turneul 5: CSM Satu Mare

Turneul 6: ACS Sepsi SIC Sf. Gheorghe

A doua editie a Ligii Nationale de Baschet 3×3, feminin, va avea loc in perioada 01 iunie – 04 august 2019, si va fi organizata de FRB si 3×3 Romania, cu sprijinul MTS si in colaborare cu partenerii de la Sport Arena. Programul competitional al LNB 3×3, feminin, editia 2019, cuprinde 10 turnee, cu mentiunea ca Turneul Final al LNB 3×3 va avea loc in perioada 3-4 august 2019.