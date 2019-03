Medalii sătmărene la Campionatul Național Regional de la Oradea

Munca depusă în ultimii ani la baza Select dă roade. Și așa cum au promis inimoșii oameni din jurul proiectului de susținere a înotului sătmărean, iată că după rezultate bune la diferite competiții naționale acum au venit și primele medalii la Campionatele Naționale.

La Oradea a avut loc în week-end Campionatul Național Regional de înot cu participarea sportivilor de la 25 de cluburi din Timișoara, Arad, Cluj Napoca, Oradea, Baia Mare, Sibiu, Bistrița, Alba Iulia, Hunedoara, Târgu Mureș.

Iar printre participanți i-am avut și pe reprezentanții CSM Satu Mare.

Iar Tudor Pop a impresionat și uimit pe toată lumea prin performanțele sale.

Sătmăreanul pregătit de Călin Mazilu a devenit triplu campion regional în probele de 50m spate, 50m craul, 200m craul. A luat medalia de argint in proba de 50m bras și o medalie de bronz in proba de 50m fluture. De asemenea, GRIGORIU FILIP tot de la CSM Satu Mare a completat seria rezultatelor bune obținând o medalie de bronz in proba de 50m fluture.

”Sunt foarte mândru de sportivii mei. Au fost la acest campionat sportivi cu o mai mare experiență din orase cu traditie si istoric in natatia romaneasca……Însă pentru prima data Satu Mare apare si reuseste sa “umileasca” concurenta prin sportivul legitimat la CSM SATU MARE. Inotatorul CSM –ului, Tudor Pop a fost catalogat cel mai rapid si cel mai tehnic inotator al competitiei cu reale sanse la titlul de campion national in proba de 50m craul, un rezultat care ar pune inotul satmarean pe harta cluburilor maestre” ne transmite, evident fericit, antrenorul Călin Mazilu.

Felicitări și baftă la Naționale!