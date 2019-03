Performanţă premiată la Ardud!

Lenard Berei, proaspatul vicecampion european la greco- romane la U 23, i-a ”obligat” pe consilierii locali din Ardud sa se intruneasca luni intr-o sedinta extraordinara. A fost probabil cea mai scurta si placuta sedinta de consiliu local , una in care au disparut animozitatile politice si s-a votat fara retinere acordarea unei diplome de merit si mai ales a unui premiu in bani celui mai important sportiv din istoria Ardudului, Leny Berei. Si antrenorului care l-a crescut si lansat, Tudor Barbul.

Imediat dupa sedinta, consilierii s-au deplasat impreuna cu o parte dintre angajatii Primariei la sala de lupte de la Madaras pentru a-i acorda atentia cuvenita si premiul noului vicecampion european din Ardud.



Sala s-a dovedit a fi neincapatoare, iar Berei, la fel de modest dupa cum il stim de ani buni, s-a asezat cuminte alaturi de colegii sai si a facut incalzirea inainte de antrenamentul de seara…Un antrenament intrerupt insa de prezenta oficialilor de la Primarie.

Cel mai luptator primar din judet, asa cum l-am alintat de ani buni pe Ovidiu Duma de la Ardud, le-a oferit diplomele celor doi si a anuntat si suma votata ca premiu in consiliu. Cate 2500 de lei pentru Berei si tot atat pentru antrenorul Barbul.

”Sigur ca este o suma simbolica. Ei meritau mult mai mult, dar deocamdata atat am putut acorda dupa aceasta performanta”, a explicat primarul orasului Ardud, Ovidiu Duma. Acesta a aruncat mai apoi manusa si celor de la Consiliul Judetean si Primaria Satu Mare pentru o eventuala premiere a lui Berei si mai ales pentru o recunoastere mai mare a muncii depuse la sectia de lupte de la CS Cetate Satu Mare-Ardud.



“În spatele oricărui rezultat există un antrenor, o echipă. În spatele lui Berei se află Tudor Barbul, antrenorul care l-a descoperit şi care l-a format. Dorim să aducem recunoştinţa comunităţii din Ardud faţă de ceea ce s-a obţinut. Sperăm că exemplul nostru va fi urmat, dacă până acum nu s-a întâmplat, şi de Consiliul Judeţean, Primăria Municipiului Satu Mare, de Clubul Sportiv Municipal Satu Mare, unde sunt atâtea sporturi şi unde cred că şi luptele merită un loc, o apreciere şi o recunoaştere”, a precizat primarul Ovidiu Duma.

Tudor Barbul a tinut sa-i invite alaturi de el si pe colegii sai, Claudiu Blaga, Ludovic Lieb si Norocel Barbul, acesta mentionand ca singur nu ar fi putut rea-liza nimic. ”Suntem o echipa puternica si impreuna lucram cu acesti copii. Va multumim pentru sprijinul dvs., fara ajutorul Primariei Ardud si a Consiliului Local si al comunitatii nu puteam realiza aceste performante. Sunt sigur ca Berei nu se va opri aici si vor urma si alte performante si vă vom mai da motive să ne premiati”, a punctat Tudor Barbul.

Lenard Berei, legitimat acum la CSA Steaua, a avut putin timp de odihna dupa Europenele de la Novi Sad. Luni seara a parti-cipat la antrenament alaturi de fostii colegi de la Cetate Ardud, iar a doua zi de buna dimineata a plecat in cantonament la Poiana Brasov.

”Munca, munca, multa munca. Acesta e secretul acestei medalii. Mi-am dorit foarte mult sa urc pe podium, sa lupt in finala, si am demonstrat ca pot. Va promit eu ca il prind si pe georgian si o sa-l bat cand se va astepta mai putin”, ne-a spus Berei care se gandeste deja la Mondialele din noiembrie de la Budapesta.

”La Europenele de seniori de la Bucuresti nu particip, ci merg doar sa le tin pumnii colegilor de la lot. Ma gandesc deja la Mondiale si tare imi doresc sa urc si acolo pe podium. Eu cand m-am apucat de lupte mi-am spus ca vreau sa ajung la Olimpiada…Tineti minte ca acolo voi ajunge”, si-a fixat urmatoarele obiective ”Colosul din Ardud”.

Legat de Europeanul de la Novi Sad… ”Am inceput mai slab duelul cu sarbul, dar la 0-7 cand am apucat sa-i fac primul punct mi-am zis ca al meu e…Apoi cu rusul in semifinale cred ca a fost o lupta spectaculoasa pe care am dominat-o. Deocamdata, pe georgian e greu sa il bat si am simtit puterea lui in finala…Dar asta nu inseamna ca e invincibil”, a mai spus Berei.

Lenard Berei a tinut sa le multumeasca tuturor celor de la Primaria Ardud si consilierilor pentru aprecieri si bineinteles pentru premiul primit. Si nu in ultimul rand antrenorului Tudor Barbul, care i-a marcat pozitiv cariera.

De remarcat ca tot luni seara la sala de lupte de la Madaras si directorul DJST Satu Mare, Adrian Ardelean, i-a oferit o diploma de merit vicecampionului european la U 23, Lenard Berei.

Un amplu material de la eveniment va fi difuzat luni seara in cadrul emisiunii Saptamana sportiva de la Nord Vest TV.