Real Madrid nu-l vrea pe Mbappe

La o zi dupa ce publicatia franceza France Football a anuntat ca Real Madrid pregateste o oferta colosala de 285 milioane de euro pentru Kylian Mbappe, raspunsul pe aceasta nu a intarziat sa apara. Potrivit celor de la Marca, una dintre publicatiile de casa ale clubului din capitala Spaniei, Zinedine Zidane si Florentino Perez n-ar fi interesati in aducerea lui Mbappe, jucatorul lui Paris Saint-Germain. Jucatorul care ar deschide lista de achizitii in vara la Real Madrid ar fi mai degraba senegalezul Sadio Mane de la Liverpool, mai anunta publicatia citata. Revenit la Real Madrid dupa aproape un an de pauza, Zidane pregateste o adevarata revolutie la nivelul lotului dupa finalul acestui sezon.