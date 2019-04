Gigi Becali: “N-am avut niciodată aşa echipă slabă”

In ultima partida a etapei a 6-a din playoff Viitorul si FCSB au terminat la egalitate, scor 1-1 (0-0). Un rezultat care aproape trimite titlul in Gruia pentru CFR Cluj cu patru etape ramase de disputat pana la finalul sezonului.

FCSB a deschis scorul prin Gnohere in minutul 68 dupa o faza pe contraatac. Un gol marcat de oaspeti in inferioritate numerica la sapte minute dupa ce Benzar primise al doilea galben.

In minutul 74 echilibrul numeric a fost restabilit dupa al doilea galben incasat si de Achim de la gazde.Viitorul a egalat prin Ianis Hagi in minutul 80 cu o reluare din sase metri la o centrare din flancul stang.

FCSB a ratat doua ocazii uriase in minutul 89 prin Man si Gnohere, ambele cu capul din cativa metri.

In urma acestui rezultat avansul celor de la CFR Cluj fata de FCSB s-a marit la cinci puncte.

Dupa 1-1 in deplasare cu Viitorul la FCSB domneste dezamagirea in perspectiva ratarii titlului in Liga 1 pentru al patrulea sezon consecutiv.

Patronul Gigi Becali arunca intreaga responsabilitate in carca jucatorilor sai si spune ca niciodata de cand e in fotbal nu a avut o echipa mai slaba decat cea din actualul sezon.

“Daca n-ai echipa, cum sa ai incredere la titlu? Noi n-avem echipa. Doar trei-patru jucatori: Moarais, Gnohere, Benzar si cateodata Tanase. Asa echipa slaba ca asta n-am avut de cand sunt in fotbal. Cea mai slaba echipa!”, a spus Becali la Digi Sport.

“N-avem echipa de luat campionatul. Si daca-l luam ce? Ne da cu terenul in cap orice echipa din Europa”, a mai spus Becali.

Acesta trage si un semnal de alarma daca FCSB va continua sa intre la apa in continuare. “Daca doi ani de acum incolo ratam grupele in cupele europene vom intra pe minus, iar eu nu sunt idiot sa dau banii mei la fotbal. Sa vina Talpan si sa o ia, sa faca ce vrea cu ea”, reia Becali un discurs pe care il mai foloseste in momentele de criza ale echipei.