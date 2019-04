Kovacs Istvan va arbitra derby-ul CFR Cluj – FCSB

Desi s-a vorbit de arbitri straini, pe care FCSB i-ar fi dorit in confruntarea de duminica de la Cluj cu CFR, CCA a decis ca Istvan Kovacs din Carei sa imparta dreptatea la partida care poate decide campioana.

Statistica spune că echipa lui Dan Petrescu nu a pierdut niciodată pe teren propriu, cu Istvan Kovacs la centru, în 22 de meciuri, având 11 victorii și 10 remize, în total, în timp ce pe teren propriu CFR are 6 victorii și 7 remize.

De cealaltă parte, FCSB are o statistică horror cu arbitrul din Carei la centru, pierzând cinci dintre cele 11 meciuri. În cele 15 partide arbitrate în acest sezon, Kovacs a acordat 5 cartonașe roșii și 5 lovituri de pedeapsă. În plus, centralul de 34 de ani a avut 4 greșeli majore.

În acest sezon, Kovacs a mai arbitrat CFR de două ori: CFR Cluj – CSU Craiova 0-0 și Viitorul – CFR Cluj 0-1. Kovacs a fost de trei ori la centru la meciurile celor de la FCSB în acest sezon: Astra – FCSB 1-0, Viitorul – FCSB 1-4, Dinamo – FCSB 1-1.

„Ca să înțelegeți diferența dintre un meci din Liga 1 și unul european, gândiți-vă că la o partidă din întrecerea internă alerg, în medie, între 10,5 și 11,5 kilometri, în timp ce în Liga Campionilor am parcurs și 14 kilometri” , Istvan Kovacs, arbitru

Partida dintre CFR Cluj si FCSB se joaca duminica, incepand cu ora 21.00, in direct la Look TV, Digisport si Telekomsport.