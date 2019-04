LPS Satu Mare, pe trei la un puternic turneu la Lille

Juniorii de la LPS Satu Mare, grupa 2006, au terminat pe locul trei la turneul international de la Lille – Franta in urma unor meciuri dramatice.

Grupa LPS 2006 a participat între 18-23 aprilie la un turneu international in Lille, Franta, turneu la care au fost invitate 24 de echipe din mai multe țări.

In grupa, sătmărenii au obținut patru victorii și o remiză:

LPS 2006 Satu Mare – Charleroi Belgia 4-1;

LPS 2006 – Lille Sud 2-0;

LPS 2006 – Fives 0-0;

LPS 2006 – La Sentinelle 4-0;

LPS 2006 – Vieux Lille 7-0.

In sferturi de finala LPS a intalnit echipa din Senegal si anume Academie Dakar pe care a invins-o cu 3-1.

In meciul din semifinale cu formatia locala Lille Carrel s-a produs o adevarata drama in ultimul minut de joc, un fault imaginar și echipa locala Lille Carrel marcheaza si egaleaza 1-1. In urma executarii loviturilor de la 11 m LPS 2006 Satu Mare pierde cu 7-8.

”Un adevarat cutremur s-a produs in vestiarele juniorilor nostri, dezamagiti de arbitrajul partinitor pentru gazde, dar au reusit sa se remonteze pentru meciul care stabilea locurile 3-4 si au invins echipa Tarpa din Ungaria cu 2-0”, ne-a transmis antrenorul Nelu Donca.

Felicitări băieților și antrenorilor!