Luptă în trei pentru șefia seriei C

Victoria Carei a învins liderul , AS Căpleni, scor 2-0, în derby-ul etapei din week-end din liga a 4-a și s-a apropiat la doar două puncte de primul loc.

De înfrângerea liderului n-au reușit să profite jucătorii echipei din Ciumești. Aceștia au ratat șansa de a trece pe primul loc în seria C după ce au pierdut la mare luptă, scor 2-3 meciul de la Berveni.

Astfel, AS Căpleni și Schamagosch Ciumești rămân la egalitate de puncte pe primele două locuri. Ambele au 42 de puncte însă Căpleni are golavaraj superior și un meci mai puțin disputat. Cu un retur perfect după venirea antrenorului Marius Botan, Victoria Carei speră să prindă turneul de elită al celor mai bun echipe din Liga a 4-a și să se bată la titlu cu câștigătoarele primelor două serii.

În seria A, Energia Negrești a câștigat greu, 2-0 la Livada prin reușitele lui Daniel Onisa și Flavius Goje și a rămas pe primul loc. Principala urmăritoare, Talna Orașu Nou s-a distrat, 10-1, cu vulturii din Agriș.

În seria B, liderul CSM Olimpia a avut meciul de la Babța amânat iar singurul joc mai interesant s-a desfășurat la Moftin unde Crasna a trecut, 5-3, de Recolta Dorolț.

Etapa viitoare avem în seria A un duel interesant între Turul Micula, locul trei și liderul Energia.

În seria B, CSM Olimpia va întâlni Someșul Oar iar în seria C, Ciumești-Cămin, Lucăceni-Căpleni și Ghenci –Carei.