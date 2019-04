Start în Campionatul Naţional de Şah pentru Copii, Juniori şi Tineret

Călimănești este un oraș în județul Vâlcea, format din localitățile componente Căciulata, Călimănești (reședința), Jiblea Nouă, Jiblea Veche, Păușa și Seaca.

Atractiile turistice ale zonei sunt:

· Mănăstirea Cozia ctitorie a marelui voievod Mircea cel Bătrân, unde se află locul de veșnică odihnă al său și al maicii Teofana, mama lui Mihai Viteazul

· Schitul Ostrov ctitorie a lui Neagoe Basarab, considerat a fi prima mânăstire de maici din Țara Românească.

· Mănăstirea Turnu una din mânăstirile izolate din Vâlcea , dar care beneficiază de un peisaj înconjurător spectaculos.

· Stănișoara , o mânăstire aflată la aproximativ 6 kilometri distanță de Călimănești-Căciulata , în masivul Cozia.

· Biblioteca Orășenească A. E. Baconschi o clădire monument istoric înscrisă în Lista Monumentelor Istorice din România.

· Cascada Lotrișor o spectaculoasă cădere de ape aflată la numai 6 kilometri distanță de Călimănești-Căciulata.

· Gara Călimănești o construcție datată din anul 1899 și care a reușit să-și păstreze de-a lungul secolelor identitate arhitectonică.

· Castrul roman Arutela

In acest decor are loc o noua editie a Campionatului National pentru Copii, Juniori si Tineret, in perioada 14- 25 aprilie. Aproape 600 de tineri iubitori ai sportului mintii din toata tara se bucura ca se revad, isi povestesc ultimele experiente, dar vor incerca sa isi testeze abilitatile in conducerea pieselor de sah pe cele 64 de patratele. Este un bun prilej de evaluare/autoevaluare, de a se duela intelectual prin intermediul celor 16+ 16 piese, dar si de a obtine biletele de calificare pentru Campionatul European ( Bratislava) sau cel Mondial ( China – grupele sub 12 ani, India – grupele sub 18 ani).

Pentru antrenori e un bun prilej de a-si depana amintirile, de a savura timpul petrecut impreuna, dar si de a asista la aparitia de noi si noi copii iubitori ai sahului.

De la LPS Satu Mare participa 12 jucatori , acestia fiind insotiti de ambii profesori ai sectiei de sah.