Alina Podar vine la CSM Satu Mare

La doar o săptămână distanță de la ultimul meci al finalei Ligii Naționale de baschet feminin, vicecampioana României, CSM Satu Mare, a anunțat deja primul transfer pentru sezonul 2019-2020.

Junioara Alina Podar lasă Olimpia Brașov pentru a se alătura proiectului de la CSM Satu Mare.

Podar a fost una dintre cele mai bune junioare U 23 din campionatul trecut, aceasta având la Olimpia Brașov o medie de 36,29 minute jucate în cele 29 de meciuri jucate, cu 12,2 puncte pe partidă, trei recuperări, 4, 5 pase decisive și cu 10, 10, 3 eficiență medie. De remarcat că din toamnă Alina Podar e și componentă a lotului național al României.

Din sezonul viitor Federația Română de Baschet pare decisă să implementeze o nouă regulă la nivelul junioarelor U 23. Astfel se dorește ca în campionatul viitor fiecare echipă să folosească pe tot parcursul meciului o jucătoare româncă U 23 și nu doar 20 minute cum a fost regula până acum.

Sezonul trecut CSM Satu Mare a avut în lot două jucătoare U23, pe Anamaria Kadar și Roxana Pane. Antrenorul Miguel Lopez a folosit-o mult pe Anamaria Kadar, medie de 18, 21 minute cu medii de 1,2 puncte pe meci, 1,4 recuperări și 1,4 eficiență.

Altfel , Comitetul director al FRB a decis ca sezonul viitor la feminin, in functie de numarul de echipe inscrise se vor forma 2 grupe sau o serie unica. Se reinfiinteaza Liga 1 feminin.

– Repartizarea echipelor pe grupele din prima faza se va face in functie de:

a). clasamentul din sezonul 2018-2019, din LNB;

b). indeplinirea conditiilor de validare: infrastructura; datorii fata de FRB; litigii cu jucatorii/antrenorii – decizii BAT; participarea in Liga Nationala de 3×3, sezonul 2019 si in CR 3×3 2018-2019; inscriere in cupele europene; nivelul profesional al antrenorilor; inscrierea echipelor de juniori in Campionatul National; plata taxei de participare /inscriere.

Campionatul va începe pe 9 octombrie și se va termina pe 31 mai sau 2 iunie iar în Cupa României finalistele Sepsi și CSM Satu Mare intră direct în turul 2.

Au fost anunțate și o serie de taxe și majorări de baremuri dar asupra acestui subiect vom reveni pe larg în ediția de mâine.