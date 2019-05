Din nou avem un turneu de baschet 3×3 la Satu Mare

O etapă din cadrul campionatului național de Baschet 3×3, chiar prima din acest sezon, are loc la Shopping City Satu Mare. Cea mai nouă disciplină sportivă inclusă la Olimpiada de la Tokyo din 2020 îi așteaptă, în acest weekend, pe toți pasionații acestui sport cu meciuri intense și recompense pentru cei mai activi fani.

Pasionații noului sport olimpic pot accesa site-ul 3la3.ro, unde vor găsi toate informațiile necesare, precum și formularul de înscriere gratuită. Lista se va închide în momentul în care este atins numărul limită de echipe – 50.

Evenimentul Superbet Satu Mare Streetball va avea loc pe 1 și 2 iunie, în parcarea Shopping City Satu Mare, locul unde va fi amenajat terenul de joc. Această amplasare le va permite și simplilor spectatori să se poate distra prin participarea la diferite concursuri amuzante, ce vor avea loc pe tot parcursul celor 2 zile de competiție.

Calendarul competițional din acest an este cu atât mai important cu cât Baschet 3×3 va fi disciplină oficială începând cu Tokyo 2020, astfel că orice punct acumulat în cadrul etapelor naționale îi ajută pe sportivi să urce în clasamentul mondial.

Reamintim că în toamna anului trecut am mai avut un astfel de turneu dar în parcarea de la Auchan iar week end ul trecut la sala LPS am avut parte de finalele Cupei României la feminin la 3X3.

CSM Satu Mare are în palmares un titlu de vicecampioană și o Cupă a României.

Anul acesta însă echipa sătmăreană se va prezenta într-o formulă restrânsă la primele turnee deoarece majoritatea jucătoarelor din lot au nevoie de o mică vacanță după sezonul epuizant din Liga Națională.