Dublă sărbătoare pentru maestrul Feri Szabo!

Sărbătoare dublă ieri pentru maestrul Feri Szabo. Antrenorul de la CS Satu Mare și-a strâns colegii și prietenii la sala de scrimă a clubului și a ținut să petreacă împreună cu ei împlinirea a 65 de ani și totodată trecerea în pensie după o viață dedicată luptelor.

Feri Szabo a început luptele în 1965, dar apoi a fost nevoit să abandoneze activitatea pentru trei ani din cauza unor probleme medicale.

A revenit pe saltea în 68, iar peste un an lua deja prima medalie.

”A fost chiar acum 50 de ani, în mai. Parcă a fost ieri”, ne-a povestit Feri Szabo, care apoi a punctat și alte momente ale carierei.

”Am ajuns la lotul național de juniori și țin minte că m-am mândrit cu faptul că am terminat anul pe locul 10 în topul celor mai buni sportivi ai județului. Eram singurul de la lupte printre marii campioni de la scrimă . Am peste 10 medalii la Naționale la seniori, juniori sau cadeți”, a mai amintit antrenorul de la CS Satu Mare.

Care i-a fost cea mai dragă medalie… ”cea de bronz de la Naționalele din 73 de seniori. Eu eram încă junior și am reușit să urc pe podium”, a mai spus Szabo. A urmat în 73 o trecere pe la Steaua, dar maestrul Feri recunoaște că nu s-a adaptat la viața de București și a venit acasă rapid… ”Nu am vrut să semnez pe șase ani… au fost alte vremuri… eram tânăr… dar nu regret că am venit acasă… Am pus umărul la promovarea echipei de lupte în Divizia A și au urmat ani frumoși aici!”.

Din 1982 e angajat ca antrenor la CS Satu Mare, iar de atunci până azi a pus umărul alături de colegii de la club la creșterea unor generații deosebite.

„Cu Tudor Barbul avem o relație de prietenie de ani buni. Eu îl știu de când avea 15 ani și tot eu am insistat să vină ca antrenor la club. Le mulțumesc sportivilor, colegilor și tuturor celor cu care am lucrat la club pentru buna colaborare…Ies la pensie, dar rămân alături de luptele sătmărene!”, a încheiat maestrul Szabo.

La mulți ani și ani mulți de pensie și sănătate maximă!