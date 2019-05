Florin Gardoș: “M-aș întoarce la Craiova dacă mă vor”

Florin Gardos se desparte de Poli Iasi dupa finalul sezonului, insa nu stie unde va continua

Daca va fi dorit, el s-ar intoarce la Craiova, insa ar prefera sa mai joace un an, doi in strainatate. Jucatorul spune ca situatia se lamureste zilele viitoare:

“Am discutat cu domnul Ambrozie, i-am spus ca e normal sa-mi doresc sa ma intorc la Craiova, cred ca sunt sanse mici sa raman la Iasi. Acum asa cred. O sa am o discutie cu Craiova, depinde ce isi doresc si ei. Daca ma doresc cu adevarat, nu asa cum m-au vrut anul trecut, m-as intoarce. Cu domnul Papura vorbeam cand nu era antrenor, culmea, cand voiam sa plec de la Craiova, in perioada aia de iarna, a incercat sa ma ajute sa plec. De atunci nu am mai vorbit.

Mi-as dori foarte mult sa plec in strainatate. M-am simtit bine, dar mi-as dori sa plec in strainatate. M-am simtit bine chiar si asa, cu problemele de sanatate din Anglia, dar parca nu ma pot obisnui cu problemele astea, ca nu mai am conditii. Am fost norocos ca am ajuns la Steaua la 21 de ani si pana la 28 am avut conditii de top. Si asta mi-a fost cel mai greu la Iasi. Infrastructura scartaie, mi-a fost greu sa ma motivez. Meciurile m-au motivat si cam atat”, a incheiat Gardos.

”Sansele sa raman la Iasi sunt destul de mici. Cu cei de la Craiova voi avea o discutie zilele viitoare, voiam sa ma concentrez pe ce am de facut aici inainte sa discut cu ei. Sper sa lamuresc problema zilele viitoare, depinde ce vor dori si ei. Eu mi-as dori sa mai joc in strainatate un an, doi, dar depinde foarte mult ce va fi la Craiova”, a declarat Florin Gardos pentru Telekom Sport.

Gardoș a fost titular în partida pierdută luni de Poli Iași, scor 1-4 pe terenul celor de la Chiajna.

Potrivit publicatiei de specialitate Transfermarkt, Gardos este cotat in acest moment la 650.000 de euro, dar a avut o valoare de piata de 10 ori mai mare in august 2014, in momentul transferului de la FCSB la Southampton, pentru 6,8 milioane de euro.