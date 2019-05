Liga 1 / FCSB are un nou antrenor!

Sursele www.sport.ro noteaza ca patronul Gigi Becali a batut palma cu Edi Iordanescu.

“100% Edi Iordanescu va fi antrenorul FCSB-ului dupa incheierea Play Out-ului”, spun sursele ProTV si www.sport.ro!

“Edi, asa in mare, mi-a spus ca vrea in totalitate autoritate in vestiar! Eu ii dau din toata inima mea toata puterea in vestiar! Puterea in vestiar au avut-o si ceilalti, dar puterea in vestiar o impui prin rezultate. Atunci cand jucatorii simt ca pot castiga cu tine, atunci te respecta. Dar cand jucatorii se plang la patron…

Eu nu dau nume acum, dar au fost jucatori care mi-au spus asta. Si uite, va spun ca nu cu Teja! Imi spuneau jucatorii ca se sufoca pe teren, ca nu sunt antrenati!

Cand iti cer jucatorii antrenamente mai bune, atunci e grav”, a spus Becali la Ora Exacta in Sport.

Edi Iordanescu mai are un meci de jucat cu Gaz Metan

Edi Iordanescu vrea sa incheie sezonul pe banca lui Gaz Metan. Formatia medieseana mai are de jucat un meci in Play Out, impotriva deja retrogradatei Concordia Chiajna. Gaz Metan e lider in Play Out, cu 45 de puncte. Dinamo are 42 de puncte, dar un meci mai putin.