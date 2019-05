Sorana Cirstea, eliminată de o jucătoare venită din calificări

Aventura Soranei Cirstea la Roland Garros a luat sfarsit, joi, in faza turului al doilea. Sorana Cirstea a pierdut in doua seturi incheiate cu acelasi scor, 7-6, 7-6, in fata Alionei Bolsova, locul 137 mondial, o jucatoare care a disputat trei tururi de calificare pentru a ajunge pe tabloul principal.

In primul set Cirstea a revenit de la 2-5 la 5-5, iar Bolsova a servit de trei ori pentru inchiderea setului, la 5-2, 5-4 si 6-5, de fiecare data cu break in fata.

S-a ajuns in tie-break, unde jucatoarea din Spania s-a impus fara emotii, dupa ce Cirstea avusese 2-0.

Setul al doilea a stat sub semnul echilibrului pana cand Sorana a reusit prima break-ul preluand conducerea (4-3).

In game-ul urmator jucatoarea din Romania avea sa cedeze serviciul si Bolsova revenea la conducere.

S-a ajuns din nou in tie-break, unde erorile nefortate au tras-o in jos pe Cirstea si i-au adus pana la urma victoria ibericei de 21 ani nascuta in Republica Moldova.