Calificare dramatică la “zonă” pentru Victoria Carei

Juniorii Victoriei Carei s-au calificat sâmbătă pentru a 5-a oară la turneul zonal al Campionatului Național …Însă a fost cea mai dramatică victorie și calificare pentru trupa careiană, echipa antrenată de Tabi Zsolt marcând golul decisiv la ultima fază…din penalty.

Minerul Rodna câștigase în tur cu 1-0, iar Victoria avea nevoie de un succes la cel puțin două goluri diferență pentru a merge mai departe…Iar meciul a început perfect pentru Victoria. Nyeki Kevin a reușit o triplă încă din prima repriză și la pauză am avut deja un liniștitor 3-0 pentru gazde…De la vestiare parcă au intrat alte echipe pe teren… campioana județului Bistrița-Năsăud a renăscut și în minutul 69 era din nou calificată după reușitele lui Pop Ionuț și Ianoș Traian.

La 3-2, careienii au simțit cum le scapă calificarea printre degete și au început să forțeze. Împinși de la spate de un public numeros și gălăgios, juniorii lui Tabi au dat lovitura prin același Nyeki. Atacantul careian a transformat la ultima fază penalty-ul acordat și a calificat Victoria după 4-2!

Urmează turneul zonal între 14-16 iunie.



Victoria Carei: Toth, Preg, Boros, Ghic, Balog, Schuller, Nyeki, Bakai, Vekker, Koter, Mihale. Au mai jucat: Szilagyi şi Vasiu. Antrenor: Tabi Zsolt.

„Un meci de infarct pot să zic pentru că din nou am condus cu 3-0 la pauză, dar oaspeţii au revenit la 3-2 şi erau calificaţi după un joc bun al nostru pe tot parcursul meciului. Am făcut două greşeli în apărare, foarte mari, care ne-au costat, dar cred că am meritat să accedem în faza zonală pentru că am fost echipa mai bună, cu multe faze elaborate, multe faze de gol. Până la urmă am reuşit să înscriem, chiar dacă din 11 metri. A fost un meci chiar de infarct, greu, foarte greu. Ne-a costat şi avantajul gazdelor acasă şi noi n-am marcat acolo, ceea ce era un dezavantaj destul de mare, dar am remontat repede. Am luat două goluri pe greşeli proprii. Cred că echipa mai bună se califică pentru că echipa oaspete n-a prea arătat nimic care să o recomande să ajungă la zonă, iar noi am jucat pe tot parcursul celor 180 de minute mult mai bine şi, până la urmă, am obţinut victoria. Felicit băieţii, felicit colegii care m-au ajutat pe tot parcursul acestui campionat. Sunt mândru de aceşti băieţi, orice ar fi la zonă. Ne calificăm a cincea oară la faza zonală la juniori A1. Suntem o echipă care spune ceva la juniori. Sper să facem o figură frumoasă, oriunde ne-am deplasa în zilele de 14, 15, 16 iunie. Vreau să mulţumesc publicului numeros care a fost alături de noi, mi-a plăcut încurajarea lor, ne-a dat un elan în plus”, a declarat antrenorul juniorilor careieni, Tabi Zsolt, la finalul partidei.