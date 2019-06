CSM “Olimpia” Satu Mare e campioana județului!

Sâmbătă la prânz s-a tras cortina peste sezonul 2018-2019 din Liga a 4-a.

În premieră cu un sistem cu trei serii, cu un campionat cu 37 de echipe și cu un play-off la final, fotbalul sătmărean are oarecum o campioană logică…pe CSM ”Olimpia” Satu Mare.

Înființată vara trecută și aparținând de Clubul Sportiv al municipiului Satu Mare , trupa antrenată de Ritli Zoltan a avut un parcurs perfect în seria B cu victorii pe linie. Apoi în semifinale s-a distrat cu AS Căpleni, 8-0 și 1-0, iar în primul meci al finalei , miercurea trecută, a câștigat cu un sec 3-0 la Orașu Nou…



A urmat ultimul meci al sezonului, returul de sâmbătă de pe stadionul Olimpia – Daniel Prodan, iar Talna , în ciuda înfrângerii clare din tur , n-a depus armele și a oferit o replică neașteptat de bună CSM-ului…Și puțin a lipsit chiar ca Talna să nu întoarcă după modelul Liverpool soarta unui 0-3! S-a terminat, însă, CSM ”Olimpia” Satu Mare – Talna Orașu Nou 1-2 după un meci plăcut cu un fotbal ce pe alocuri a fost chiar de nivelul eșalonului trei.

A fost prima înfrângere a galben-albaștrilor, un duș rece care sperăm să trezească din automulțumirea instalată, după șirul de victorii, trupa lui Ritli.

Căci barajul de promovare bate la ușă, iar primul meci se joacă chiar sâmbătă la Satu Mare, de la ora 18.

Surprinzătoarea Talna

Ca și în tur, și partida de sâmbătă a început perfect pentru oaspeți…Dacă la Orașu Nou , Cadar a deschis scorul în minutul 4 după o minge scăpată în poarta Talnei de Micle, acum Boje a inventat o execuție de generic , un lob din interiorul careului peste Oșan și oamenii lui Homorozan începeau să spere…



”Roșii” de la Talna au împrumutat parcă ceva din răutatea celor de la Liverpool și au continuat să pună presiune pe poarta lui Oșan. Mereu primii la minge, Boje, Bere sau Homorozan au continuat să joace un fotbal plăcut iar în minutul 40 Zaslati a executat perfect o lovitură liberă de la marginea careului făcând inutil plonjonul lui Oșan. S-a intrat cu 0-2 la pauză…

Ritli schimbă la mijloc și îi aduce întăriri lui Schvarzkopf…Tânărul Luca Tincău e pus să mai taie din elanul oaspeților…Chiar și așa Boje și Bere au ocazia de a face 3-0 și de a duce meciul la lovituri de departajare ( conform regulamentului AJF nu se mai jucau prelungiri) …De partea cealaltă, Nyilvan ratează de două ori singur cu portarul spre disperarea suporterilor CSM-ului…

Până la urmă a ieșit la rampă experimentatul Gabi Cadar care a demonstrat încă o dată că nu întâmplător e golgheterul ligii a 4-a. În minutul 66, bine lansat , Cadar l-a depășit pe Demian și a înscris pentru 1-2.

Din acel moment Homorozan și-a dat seama că îi va fi greu să întoarcă soarta finalei și a început să apeleze la rezerve…Nici CSM-ul nu a mai forțat , antrenorul Ritli fiind conștient că și acest rezultat îl duce la baraj și că oboseala în plus pentru a forța o eventuală victorie de palmares nu era binevenită pentru o trupă oricum epuizată de ritmul miercuri-sâmbătă –miercuri în care s-a jucat în județ în ultima vreme.

CSM ”Olimpia” Satu Mare: Oşan – Ţoca, Şimon, R. Ritli, Ionescu, Scvarczkopf, B. Nyilvan (Tincău, min. 46), Faur (Nagy, min. 88), Cădar ( Chifor, min. 90), Chitaş (Doroş, min. 78), R. Nyilvan (Jakkab, min. 61). Antrenor: Zoltan Ritli.

Talna Oraşu Nou: Miclea – Zaharia, Boje (Vaşvari, min. 73), Bere (Torz, min. 83), Homorozan (Velea, min. 69), Zaszlati (Negru, min. 46), Kovacs, Erdei (cpt.), Filip, Demian, Medve (Fedorca, min. 81). Antrenor: Lucian Homorozan.

Au arbitrat: Şerban Penegh, Zsolt Kopriva, Tamas Kopriva. Observator: Zoltan Pataki.

Ritli – nemulțumit, Homorozan pune ghetele-n cui!

La final de meci cei doi antrenori aveau stări diferite…Tehnicianul gazdelor, Ritli Zoltan, era îngândurat deși echipa lui tocmai câștigase campionatul, în vreme ce Lucian Homorozan, antrenor-jucător la Talna, era mulțumit de parcursul bun și de modul în care elevii săi au ieșit, cu capul sus , din această finală.

“După un parcurs foarte bun a venit şi primul meci pierdut. Un final de campionat cu foarte multe meciuri grele şi din păcate se vede că la nivel de bancă nu suntem atât de bine. Am patru jucători accidentaţi. Sper să-şi revină pentru baraj. Felicit echipa din Oraşu Nou pentru că a dat o replică foarte bună, cred că cea mai bună după Recolta Dorolţ. Sper să continuăm parcursul bun şi să ne atingem obiectivul, să promovăm. Există oboseală la echipă, am jucat sâmbătă, miercuri, sâmbătă, miercuri. Plus că am avut modificări în formula de start cu care am început. Am pus fundaşi centrali cu care nu am mai jucat, am făcut mai multe modificări după accidentările care au apărut la Vădan şi Curileac. Dacă era Curileac, portar de doi metri, nu cred că intrau acele mingi. Oricum, scopul scuză mijloacele, obiectivul a fost îndeplinit” a declarat Zoltan Ritli.

”Îi felicit pe băieți, pe cei din conducere pentru ce au făcut în acest sezon. Am ieșit cu capul sus, am jucat fotbal și am arătat că la Orașu Nou e un proiect serios, cu oameni de calitate. I-am motivat pe băieți chiar vorbindu-le de Liverpool și de revenirile senzaționale din Liga Campionilor. Și noi am jucat în roșu și parcă asemănarea cu cormoranii, la echipament, ne-a motivat în plus. Pentru mine , le-am spus-o și băieților, este ultimul meci ca jucător și probabil și ca antrenor. Am alte priorități din această vară!”, ne-a mărturisit Homorozan.

Primarul Kereskenyi la festivitate…

Cele două echipe au fost premiate la final de AJF Satu Mare cu medalii, cupe și mingi. Iar cel care le-a oferit trofeele celor doi căpitani a fost primarul municipiului Satu Mare, Gabor Kereskenyi.

Înregistrarea finalei va putea fi urmărită în această seară de la ora 20,45 la Nord VEST TV în cadrul emisiunii Săptămâna sportivă. Iar invitat alături de Florin Mureșan la postul de comentator a fost președintele AJF Satu Mare, Ștefan Szilagyi.

Urmează barajul

Urmează barajul de promovare în Liga a 3-a contra campioanei judeţului Bistriţa-Năsăud. La ora redactării acestui material, aceasta încă nu era cunoscută. Dar vom reveni cu informaţii. Până atunci, însă, precizăm că barajul se joacă pe 15 iunie, de la ora 18:00, la Satu Mare ,şi pe 22 iunie, de la ora 17:30, în judeţul Bistriţa-Năsăud.