Dinamo, victorie în primul amical al verii



Dinamo a trecut cu brio de primul amical al verii, trupa lui Eugen Neagoe, aflat la debut, reușind s-o învingă pe Linfield, campioana Irlandei de Nord, scor 2-0, după golurile lui Montini și Daniel Popa. Dinamo (prima repriză): C. Straton – Corbu (A. Lazăr 5), Bejan, Ciobotariu, Sin – Răuță, I. Filip – Sorescu, Nistor, Moldoveanu – Montini . Dinamo (repriza secundă): C. Straton (Muțiu 78) – Sorescu (Mihaiu 78), Klimavicius, Bejan, Sin (Oltay 78) – A. Lazăr (Moura 68), Nistor (Șerban 60), Ndiaye, Moldoveanu (Crețu 78) – D. Popa, Montini (Perovici 60). Antrenor: Eugen Neagoe.

foto: dinamo