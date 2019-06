Gnandt Csaba, un antrenor careian respectat în Portugalia

Istoria careianului Csaba Gnandt este identică până la un anumit punct cu a mi-lioanelor de români care au decis să emigreze în căutarea unui trai decent.

La începutul anului 2000 si-a luat sotia si cei doi copii, un băietel de opt ani si-o fetită de patru ani, si s-a stabilit în Portugalia, în Sintra mai exact, un orăsel încărcat de istorie, palate si clădiri construite in urmă cu două-trei sute de ani. Munca le-a ocupat mai tot timpul in primii ani iar rezultatele nu au întârziat să apară. Au reusit să-si cumpere casa, ambii copii au terminat liceul cu rezultate deosebite, băietelul de ieri este azi un cadru respectat al unei bănci internationale după ce a terminat o facultate de management bancar in Lisabona.

Ceea ce îl deosebeste pe Gnandt Csaba de restul românilor stabiliti în Portugalia este marea lui pasiune pentru sportul aristocratilor. Csaba a făcut scrimă în adolescență la Carei după care la Dinamo Bucuresti sub îndrumarea cunoscutului antrenor Luputiu.

In anul 2003 a inceput să-l antreneze pe fiul său si pe incă doi-trei copii de la Colegiul Ramalhăo unde era angajat iar in anul 2004 a infiintat Clubul de Scrimă de pe lângă colegiul mentionat.

În data de 7 iunie respectivul colegiu împreună cu elevii si părintii antrenati de Mestre Csawa cum este numit de cei din jurul lui au hotărât să-l omagieze pe Csaba la împlinirea a 15 ani de activitate sportivă a clubului. Rezultatele si realizările antrenorului Csaba si ale copiilor -unii trecând la seniori intre timp- nu sunt putine. A reusit să înscrie in Federatia Portugheză de Scrimă si implicit in concursurile nationale si internationale un număr de 19 sportivi la sabie . Podiumurile sunt un rezultant constant al muncii lui Csaba si a copiilor antrenati de el. Si pentru că exemplul trebuie să vină de sus, Csaba îsi stimulează elevii prin propriile-i rezultate in Campionatul National de Veterani ai Portugaliei: Campion al Portugaliei in 2018 si vice-campion in 2019.

Îi dorim mult succes în continuare, atât lui, cât si copiilor pe care-i antrenează. Viva Mestre Csawa !