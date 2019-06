Mirel Rădoi: “Nici nu îndrăzneam să mă gândesc la un asemenea scor”

Mirel Radoi, selectionerul nationalei de tineret, a declarat dupa victoria fabuloasa obtinuta contra Croatiei ca nici nu visa la un asemenea rezultat (4-1).

“Nu indrazneam sa ma gandesc la un asemenea scor, nici nu visam. Ne-am simtit ca acasa, multumim pentru atmosfera. E important ca i-am facut fericiti pe romani”, a spus selectionerul Mirel Radoi la TVR.

“Ma bucur ca s-a creat aceasta emulatie cu nationala de tineret. La fiecare meci conteaza determinarea aratata de baieti. Cred ca va fi un meci mult mai dificil cu Anglia, echipa cu un ritm diferit de Croatia”, a mai spus Radoi.

România a invins Croatia, cu 4-1, in primul meci din Grupa C la Campionatul European de tineret din Italia si San Marino, prin golurile marcate de Pușcaș (p), Ianis Hagi, Baluță și Petre.

Un autogol stupid a decis Franța-Anglia

Meciul dintre Franta si Anglia se indrepta spre un 1-1 care convenea de minune nationalei Romaniei cand, la ultima faza fixa a meciului, francezii au dat lovitura printr-un autogol bizar.

Fundasul englez Wan-Bissaka s-a comportat ca si cum evolua pentru Franta si, in loc sa lase mingea pentru o interventie banala a portarului, a intervenit cu stangacie trimitand mingea in propria poarta.

Era minutul 90+4 in meciul de la Cesena cand Franta a primit acest cadou nesperat prin care practic a castigat meciul, cu 2-1.

Anglia deschisese scorul prin Foden dupa pauza, dar la putine minute distanta a ramas in inferioritate numerica dupa eliminarea lui Choudhury.

Francezii au profitat de omul in plus si au fortat egalarea, aceasta fiind adusa de Ikone in minutul 89.

Doua penalty-uri au ratat francezii, prin Moussa Dembele si Houssem Aouar.

Romania ramane pe primul loc in Grupa C gratie unui golaveraj superior Frantei.

Program

Vineri, 21 iunie

19:30 – ROMÂNIA – Anglia (Cesena)

22:00 – Franța – Croația (Serravalle, San Marino)

Luni, 24 iunie

22:00 – ROMÂNIA – Franța (Cesena)

22:00 – Anglia – Croația (Serravalle, San Marino)