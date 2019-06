Naționala României participă la Jocurile Europene de la Minsk

Cu un an inainte de Jocurile Olimpice de la Tokyo, Comitetul Olimpic si Sportiv Roman se afla inaintea unei noi provocari: a doua editie a Jocurilor Europene, o competitie oarecum similara Olimpiadei de vara, dar care se adreseaza doar tarilor de pe “Batranul Continent” si care programeaza intreceri intr-un numar mai mic de discipline sportive decat in cazul Jocurilor Olimpice.

Daca in cazul Olimpiadei de la Tokyo, baschetul romanesc 3×3 doar spera la o calificare, la Jocurile Europene Romania se afla deja la a doua participare.

Prima editie a Jocurilor Europene a avut loc la Baku, in 2015, iar nationalele de baschet 3×3 ale Romaniei s-au oprit atunci in optimile de finala.

Fostele jucătoare ale CSM-ului în Naționala României

La Minsk 2019, Romania este reprezentata la disciplina Baschet 3×3 de urmatorii sportivi: Radu Paliciuc, Baris Aktas, Bogdan Sandu si Victor Petrache – antrenati de Mihai Vacarescu (la masculin), respectiv Elisabeth Pavel, Alexandra Uiuiu, Andreea Lazar si Ruxi Chis – antrenor Carmin Popa (la feminin). Pe langa acestia, din delegatia noastra mai face parte si kinetoterapeutul Robert Bunea. Interesant e că Eli Pavel, Alexandra Uiuiu și Andreea Lazăr au jucat vara trecută pentru CSM Satu Mare în Campionatul Național de 3×3. Iar în această formulă, plus Andrea Olah, CSM-ul cucerea medaliile de argint! Iar Alexandra Uiuiu și Andreea Lazăr au jucat în ultimele două ediții pentru CSM Satu Mare și în LNBF.

Iată programul complet al României la Minsk 2019, în faza grupelor:

21 iunie, ora 9:00 Romania – Germania (feminin)

21 iunie, ora 15:15 Romania – Polonia (masculin)

22 iunie, ora 11:00 Cehia – Romania (feminin)

22 iunie, ora 13:15 Romania – Ungaria (feminin)

22 iunie, ora 16:25 Romania – Andorra (masculin)

22 iunie, ora 18:15 Serbia – Romania (masculin)