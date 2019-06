Returul, o simplă formalitate?

Campioana ligii a 4-a, CSM Satu Mare joacă sâmbătă după amiază la Rodna meciul retur al barajului pentru promovarea în liga a 3-a. Meciul cu Minerul, campioana județului Bistrița-Năsăud, pare o simplă formalitate dacă ținem cont că acum o săptămână în manșa tur sătmărenii s-au impus cu un categoric 5-0.

Liniștitoare nu e doar diferența de scor de la care pleacă duelul de sâmbătă ci și modalitatea în care elevii lui Ritli Zoltan au evoluat acasă în fața suporterilor.

Chiar dacă meciul s-a disputat pe o vreme caniculară, jucătorii de la CSM au etalat un fotbal bun aceștia dominându-și adversarii la toate capitolele.

Minerii n-au contat în atac în prima repriză iar după pauză la 0-3 au avut două bune situații de atac, rezolvate de experimentatul Curileac. În schimb, galben-albaștrii au punctat în partea a doua prin juniorii Chitaș și Tincău și au mai irosit ocazii bune de a face și mai mare diferența pe tabelă…

Antrenorul Ritli Zoltan încearcă să-și motiveze jucătorii și pentru retur, tehnicianul CSM-ului declarând chiar după manșa tur că va trata meciul de la Rodna ca și cum în prima manșă ar fi fost 0-0.

”La prima vedere am fost favoriţi, dar după cum a curs jocul tur aţi văzut că totuşi această echipă ne-a pus probleme. Mă mulţumeşte rezultatul din tur , dar nu şi jocul echipei, pentru că am avut multe ratări. S-a văzut la echipă o stare de oboseală după parcursul din ultima perioadă. Au contat şi absenţele, Vădan, Chitaş care mi-a jucat accidentat, Bogdan Nyilvan la fel. Oricum îi felicit pe băieţi pentru că au dat dovadă de caracter, de dorinţă, de multă ambiţie. Sperăm să facem în retur un rezultat pozitiv. Este foarte greu să joci când sunt peste 30 de grade. S-a văzut, jucătorii au avut momente de moleşeală totală, n-au avut un ritm susţinut de joc. A fost greu şi pentru că am jucat 8 meciuri în 24 de zile. Oricum vrem un rezultat pozitiv şi în retur. Orice se poate întâmpla în fotbal. Trebuie să ne pregătim, să recuperăm jucătorii accidentaţi. Trebuie să ne odihnim, să fim proaspeţi la meci. Mergem acolo exact cum vom începe un meci de la 0-0. Va fi un meci de care depinde totul”, a spus Zoltan Ritli.

Tot lotul e apt pentru acest meci …Iar după returul de sâmbătă suntem mai mult ca siguri că vom putea scrie că Sătmarul revine în liga a 3-a…Iar CSM-ul se poate apuca să-și facă strategia pentru sezonul viitor căci se anunță o serie a 5-a interesantă…