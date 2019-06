Steaua a primit milioane de euro de la MApN!

Ministerul Apărării Naţionale (MApN) a oferit sume uriaşe secţiei de fotbal a CSA Steaua Bucureşti, echipă manageriată de Marius Lăcătuş şi care e la al doilea an la rând când ratează obiectivul de a promova în Liga 3. Steaua s-a clasat de fiecare dată pe locul 2 în Liga a 4-a Bucureşti, după Rapid, respectiv Carmen.

Peste două milioane de euro a avut buget Steaua în ultimii doi ani în Liga a 4-a, o sumă pe care nu multe echipe din Liga 2 beneficiază.

MApN a furnizat cifrele celor de la puterea.ro, iar sumele exacte arată că: “echipa de fotbal a CSA Steaua Bucureşti a cheltuit, în ultimele două sezoane competiţionale, suma totală de 9.499.280 de lei, adică circa 2.100.000 de euro.

Astfel, în sezonul competiţional 2017-2018, echipa de fotbal din Bulevardul Ghencea, antrenată de Marius Lăcătuş, a cheltuit pentru ‘contracte de activitate sportivă’ suma de 1.625.683 de lei, adică circa 360.000 de euro, dar şi 2.584.532 de lei, aproximativ 580.000 de euro, pentru ‘cantonamente, deplasări, cazare, masă şi alte cheltuieli’, plus încă 255.623 de lei, ceea ce înseamnă aproape 60.000 de euro, pentru ‘echipament fotbal’.

Practic, numai pentru aceste trei capitole, s-a ‘tocat’ în sezonul competiţional trecut suma de 4.463.838 de lei, adică un milion de euro. Pentru sezonul competiţional recent încheiat, echipa Armatei a cheltuit mai puţin decât în sezonul precedent, adică doar 2.796.587 de lei, adică vreo 620.000 de euro. Astfel, pentru ‘cantonamente, deplasări, cazare, masă şi alte cheltuieli’ s-a ‘topit’ suma de 2.091.355 de lei, ceea ce înseamnă vreo 465.000 de euro, încă vreo 872.607 de lei, circa 200.000 de euro, pentru „contracte de activitate sportivă” şi doar 32.425 de lei, adică circa 7.000 de euro pentru echipament sportiv.

Însă, potrivit informatiior furnizate de MApN, în cele două sezoane competiţionale, adică între 2017 şi 2019, CSA Steaua a plătit pentru „infrastructură, utilităţi, dotări, întreţinere terenuri” suma de 2.238.661 de lei, ceea ce reprezintă aproape 500.000 de euro. Astfel, rezultă că în cei doi ani cât echipa de fotbal a CSA Steaua a jucat în campionatul municipal, MApN a „topit” peste 2.000.000 de euro, adică 1.000.000 de euro pe sezon, cam tot atât cât a cheltuit Dinamo cu echipa de handbal masculin care a câştigat campionatul naţional în ultimii patru ani.

În plus, reiese că din bugetul anual al CSA Steaua, de circa 16.000.000 de euro, s-a „tocat” 1.000.000 de euro doar pentru echipa de fotbal din campionatul municipal, deşi clubul mai are încă 36 de secţii. Surprinzător este că şeful secţiei fotbal de la CSA Steaua, care a păstorit această „performanţă”, este un fost ciclist, Cristian Neagoe, şi nu un fost mare fotbalist care a făcut cu adevărat performanţă pentru clubul din Bulevardul Ghencea”.

Sursa menţionată arată că vinovatul principal pentru situaţia actuală este George Boroi, fostul comandant, care ar fi fost “manevrat” de generalul MApN Cătălin Zisu.

Boroi a părăsit clubul şi este în cadrul COSR, dar tot el ar face jocurile la Steaua prin intermediul juristului Florin Talpan, dar şi a lui Cristian Petrea (fost comandant) sau a actualului şef al clubului, Bixi Mocanu. Motivul? Precizează puterea.ro: “A transformat clubul într-o maşină de tocat bani publici, prin schimbarea ştachetei de club înfiinţat şi creat pentru marea performanţă, într-o structură sportivă de pluton, înfiinţând secţii care n-au nicio legătură cu marea performanţă şi tradiţia clubului Steaua”.( sursa liga2.ro)