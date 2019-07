Festival de șah cu premii de peste 30.000 lei, la Satu Mare

Casa Meșteșugarilor din Satu Mare va găzdui în perioada 2-8 august 2019 cea de-a 6-a ediție a Festivalului Internațional de Șah Satu Mare. Actuala ediție cuprinde șase turnee, iar fondul total de premiere depășește 30.000 lei.

Despre acest festival precum și despre performanțele șahiștilor sătmăreni din acest an a vorbit luni seara la emisiunea Săptămâna sportivă, antrenorul Ciprian Muntean cel care este și organizatorul principal al festivalului.

”Se fac deja înscrieri la Festivalul care a adus de-a lungul anilor nume mari din șahul mondial la Satu Mare. Este unul dintre turneele sportive de mare tradiție din județul Satu Mare. Despre el s-a vorbit în toată țara în ultimii ani, dar și peste hotare. Este practice cam al treilea turneu ca valoare și ca buget de premiere din țară. Anul acesta am încercat să-l legăm de turneul de la Arad pentru ca participanții să vină direct de acolo la Satu Mare și să nu mai cheltuie alți bani în plus pe transport” a spus Ciprian Muntean.

Turneul principal Memorialul ”Iuliu Szabo” are până acum peste 80 de șahiști înscriși. Pe listă se află doi mari maeștri, Vlad Jianu (România) și Vasile Sănduleac (Republica Moldova), precum și numeroși maeștri internaționali, maeștri FIDE și nu numai din România, Republica Moldova, Slovacia, Ucraina, Ungaria, Serbia. Ghidați de feedback-ul primit de la participanți, după edițiile precendente, numărul șahiștilor este așteptat să crească serios în următoarea perioadă.Iar Ciprian Munteanu speră chiar să se treacă pragul de 100 de participanți.

”Avem deja serioase probleme cu locurile de cazare din oraș, dar până la urmă sperăm să le rezolvăm pe toate. Va fi o sărbătoare a șahului iar partidele vor putea fi urmărite online, în timp real pe site-ul nostrum și pe pagina de facebook a evenimentului” a mai spus Ciprian Muntean.

Descrierea turneelor

Turneul A – Memorialul Iuliu Szabo

Este un Open general cu raportare la FIDE și F.R. de Șah. Se joacă în perioada 2-8 august în sistem elvețian, 9 runde – 2*105 minute/ jucător +30 secunde bonus/ mutare începând cu prima mutare. Fondul total de premiere este de 17.700 lei, plus cupe, medalii și diplome.

La general se premiază primele opt locuri după cum urmează: 3.800/ 2.300/ 1.800/ 1.200/ 800/ 600/ 500/ 350 lei.

La capitolul ”speciale” se premiază locurile 1, 2 și 3 cu 500/ 300/ 200 lei. Categorii speciale: ELO între 2001-2100, ELO 1901-2000, ELO 1801-1900, Sătmăreni, Veterani (+65 ani).

Cea mai bună șahistă va primi 350 lei, iar ”lucky looser-ul” 200 lei (tragere la sorți pentru nepremiați).

Program:

• Vineri, 2 august: Runda 1 (16:30)

• Sâmbătă, 3 august: Runda 2 (9:30)

• Duminică, 4 august: Runda 3 (9:30), Runda 4 (16:30)

• Luni, 5 august: Runda 5 (16:00)

• Marți, 6 august: Runda 6 (9:30), Runda 7 (16:30)

• Miercuri, 7 august: Runda 8 (16:00)

• Joi, 8 august: Runda 9 (9:00)

Câștigătorii edițiilor Memorialului ”Iuliu Szabo”:

• 2014: Mihai Bonte (băimărean legitimat la CS Șah Club Galați)

• 2015: maestrul internațional Ruslan Soltanici (Republica Moldova)

• 2016: maestrul internațional Aczel Gergely (Ungaria)

• 2017: marele maestru Sergey Kasparov (Belarus)

• 2018: marele maestru Aczel Gergely (Ungaria)

Turneul B – Memorialul Vasile Marian

Este dedicat sportivilor cu ELO/CIV sub 1700 la 1 august 2019. Se va desfășura în perioada 4-8 august în sistem elvețian, 9 runde – 2 * 60 minute/ jucător +10 secunde bonus/ mutare începând cu prima mutare. Fondul total de premiere este de 9.300 lei, plus cupe și medalii.

Primele opt locuri la general se premiază după cum urmează: 2.000/ 1.000/ 700/ 400/ 200/ 100/ 100/ 100 lei. Vor fi și premii speciale consistente pentru categoriile ELO între 1301-1500, ELO între 1150-1300, ELO sub 1150, copii U10, U12, U14. Se vor acorda cupe și medalii primilor trei clasați (separat fete și băieți) la fiecare categorie de vârstă (U8, U10, U12, U14).

Turneul C – Memorialul Dan Francisc

Este un turneu de șah rapid programat pentru ziua de 5 august. Se joacă 7 runde în sistem elvețian, 10 minute + 5 secunde. Premii general: 400/ 250/ 200/ 100/ 50 lei.

Turneul D – Cupa Informația Zilei la șah 960

Este un turneu inedit de șah 960 care se va desfășura în 7 august. Se joacă 7 runde în sistem elvețian, 10 minute + 5 secunde. Premii general: 400/ 250/ 200/ 100/ 50 lei.

Turneul E – Blitz

Este un turneu de blitz programat pentru ziua de 6 august. Se joacă 7 runde în sistem elvețian, 3 minute + 2 secunde. Premii general: 500/ 300/ 200/ 100/ 50 lei.

Turneul F – Open șah rapid copii nelegitimați

Este un turneu de șah rapid dedicat copiilor nelegitimați. Turneul se va desfășura în 7 august.

Primele 10 mese vor fi transmise live pe site-ul www.satumareopen.com.

Director de turneu: Müller Wilhelm

Informații suplimentare la telefon: 0744.868.688, e-mail ciprimuntean@yahoo.com

Organizatorii FIȘSM sunt: CS Voința Satu Mare, Asociația Sportivă Szabo Iuliu-Gyula, Consiliul Județean Satu Mare, Consiliul Local Satu Mare prin Centrul Cultural G.M. Zamfirescu Satu Mare, Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Satu Mare.