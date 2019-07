Granzii Europei se bat pentru semnătura lui Ianis Hagi

Tanarul international roman Ianis Hagi se afla in atentia marilor cluburi din Europa dupa evolutiile foarte bune de la Europeanul de tineret din Italia.

Barcelona este dispusa sa plateasca 15 milioane de euro, dar mutarea la trupa catalana nu-l incanta pe Gheorghe Hagi.

Ianis ar urma sa joace in primii ani pentru Barcelona B in a treia liga spaniola, iar Hagi are ambitii mai mari de atat pentru fiul sau.

Un alt nume vehiculat de presa internationala este Bayern Munchen, insa cele mai avansate tratative sunt cu o alta forta din Bundesliga.

Borussia Dortmund este interesata pentru transferul lui Ianis Hagi la prima echipa, anunta publicatia italiana Gazzetta dello Sport.

Hagi discuta despre transferul lui Ianis de la 10 milioane de euro in sus plus procente dintr-un viitor transfer, cu mentiunea ca tanarul jucator sa aiba sansa de a juca pentru a nu repeta experienta de la Fiorentina.