Max Verstappen câştigă acasă la Red Bull

Olandezul Max Verstappen a obtinut victoria, duminica, in Marele Premiu de Formula 1 al Austriei pe pista de casa a echipei Red Bull.

Al doilea pe grila de start, Verstappen a avut parte de un inceput de cosmar, coborand in clasament dupa ratarea plecarii din grila, dar apoi a revenit formidabil dupa trecerea pe varianta hard a gumelor Pirelli.

Verstappen i-a depasit, pe rand, pe Sebastian Vettel, Valtteri Bottas si, cu doua tururi inaintea finalului, a reusit depasirea decisiva asupra lui Charles Leclerc pentru prima pozitie.

Depasirea nu a fost una curata, cei doi atingandu-se la un viraj de dreapta, unde Verstappen l-a scos in exteriorul pistei pe pilotul de la Ferrari.

“Am crezut ca s-a terminat cursa pentru mine dupa acel start ratat. Am avut probleme cu primul rand de pneuri, dar apoi am avut un ritm foarte bun cu al doilea set de pneuri. Sunt foarte fericit pentru echipa si pentru Honda”, a spus Verstappen.

“Daca acest lucru nu este permis la curse (depasirea lui Leclerc), ce rost mai are sa concuram?”, a mai spus Verstappen.

Incidentul din virajul 3 a fost supus investigatiei comisarilor de cursa, insa o decizie nu a venit pana la festivitatea de premiere.

Leclerc rateaza pentru a doua oara victoria in 2019 dupa o cursa pe care a controlat-o aproape in intregime si pentru Ferrari este un Deja Vu. S-a mai intamplat ceva similar in Bahrain.

“In mare parte cursa a fost una buna. Am avut o degradare mai mare a pneurilor. Voi lasa comisarii sa decida ce a fost acolo. E pacat!”, a comentat si Leclerc cursa din Austria.

Sebastian Vettel a incheiat pe patru foarte aproape de podium, pozitie pe care a ratat-o dupa un prim pit stop unde a pierdut sase secunde.

Germanul s-a consolat cu depasirea in cursa a britanicului Lewis Hamilton, pilot care a avut parte de cea mai slaba cursa din 2019.

Pentru constructorul Honda este prima victorie in Formula 1 dupa 13 ani de asteptare.