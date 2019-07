Olimpia suporterilor vrea un parcurs cât mai lung în cupă

Olimpia suporterilor a avut un prim sezon perfect. Înființat anul trecut , clubul care vrea să ducă mai departe tradiția și numele de Olimpia în fotbalul sătmărean a reușit o promovare en fanfare în liga a 4-a și apoi a furnizat și marea surpriză în faza județeană a Cupei României. Galben-albaștrii au cucerit trofeul după ce în ultimele trei meciuri au întâlnit echipe cu pretenții din liga a 4-a, Beltiug, Dorolț și Orașu Nou.

Invitați aseară în studioul Nord Vest TV , președintele Cosmin Miclăuș și antrenorul Nelu Donca au vorbit despre secretul acestor reușite, despre experiența din primul sezon și despre viitorul acestui proiect.

”Vrem s-o luăm pas cu pas. Nu vrem să ardem etapele, așa că am pornit de jos din liga a 5-a și vom continua tot așa urmând să evoluăm în eșalonul patru . Asta chiar dacă s-ar reface liga a 4-a elite, noi tot în a 4-a am rămâne”, a spus președintele Cosmin Miclăuș. Acesta i-a felicitat pe jucători și pe antrenorul Nelu Donca pentru parcursul fără greșeală… la care sincer la început nu se gândea nici cel mai optimist suporter.

Nelu a știut să îi adune și să facă la Olimpia o familie. Din mers am învățat și noi ce înseamnă să conduci un club și iată că după un an avem deja două trofee câștigate. Eu unul așa mi-am propus la început ca în 2021 la centenarul Olimpiei să jucăm pentru promovarea în liga a 3-a”, a mai amintit președintele Olimpiei. Cât despre buget, acesta a fost asigurat până acum din contribuția suporterilor. ”Nu avem datorii și suntem cu banii la zi. Ce am promis jucătorilor am dat…Deși unii ziceau că pentru banii aștia nu se ridică din pat, noi totuși am găsit băieți care ne-au acceptat condițiile și , mai mult, au și făcut performanță cu două antrenamente pe săptămână și în ultima perioadă cu un program încărcat pentru nivelul amatorilor”, a mai declarat Miclăuș.

Antrenorul Nelu Donca își dorește un parcurs cât mai lung în Cupa României. ”O luăm încet. Ni s-a spus că vom avea primul tur pe 30 iulie, probabil cu Unirea Tășnad. Noi vom încerca să trecem cât mai multe tururi…nu visăm la echipe de liga 1, dar tratăm competiția din start cu mare seriozitate”, a amintit antrenorul Nelu Donca.

Acesta și-ar dori transferul a trei-patru jucători cu experiență. ”Nu dăm pe nimeni afară, rămânem în aceeași formulă, dar în același timp suntem conștienți că dacă vrem să câștigăm liga a 4-a mai avem nevoie de întăriri”, a spus tehnicianul Olimpiei. De altfel, galben- albaștrii sunt grăbiți și vor începe pregătirile pentru noul sezon pe 25 iulie. Va urma un cantonament la Ocna Șugatag , meciul de pe 30 iulie din cupă și apoi amicalele dinaintea sezonului de liga a 4-a care se pare că va începe pe 24 august.

Legat de colaborarea cu Juniorul, antrenorul Nelu Donca apreciază ca pozitivă inițiativa. La Juniorul vom purta ambele sigle pe piept, vrem să fie ceva asemănător cu ce se întâmplă la Cluj între U și Luceafărul. Jucătorii de 15 -16 ani de la Juniorul vor putea evolua la Olimpia, atât la seniori cât și la juniori. E un imbold și pentru copii”, a punctat Donca.

Președintele Cosmin Miclăuș a ținut să le mulțumească suporterilor care au venit în număr mare la finala de cupă cu Talna și tuturor celor care au însoțit echipa la meciurile din județ.

”A fost o organizare foarte bună a AJF-ului, cu arbitraje bune și condiții normale peste tot pe unde am jucat.Cred că așa va fi și în liga a 4-a”, a punctat oficialul Olimpiei care a explicat și semnificația numerelor romane din numele clubului.

”Chestiune birocratică greu de înțeles. Noi am vrut să trecem numele OLIMPIA 1921, dar ni s-a explicat că seamănă cu Olimpia 2010 și ne-au pus să schimbăm…Așa am ajuns la numerele romane de la 1921, adică MCMXXI.