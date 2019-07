Peru produce surpriza şi ajunge în finala Copei America

Nationala statului Peru s-a calificat, miercuri noapte, in ultimul act la Copa America.

Peru a invins Chile, detinatoarea trofeului, cu un categoric si surprinzator 3-0, aceasta dupa ce anterior trecuse de Uruguay, echipa cu cele mai multe titluri din istorie, la loviturile de departajare.

Flores (21), Yotun (38) si Guerrero (90) au marcat golurile victoriei peruanilor.

Brazilia – Peru va fi asadar finala Copei America, duminica, pe Maracana din Rio de Janeiro.

Interesant este ca cele doua echipe au facut parte din aceeasi grupa, iar Brazilia s-a impus cu un categoric 5-0.

De doua ori in istorie a castigat Peru competitia sud-americana, in 1939 si in 1975, cand a disputat de altfel si ultima finala.