Salvamont laudă organizarea Raliului VTM de la Luna Șes

A trecut aproape o săptămână de la ediția 2019 a Raliului VTM de la Luna Șes. Dacă până acum în edițiile desfășurate sub atenta supraveghere a ACR Satu Mare presa locală a fost cea care a apreciat evenimentul ca fiind unul de cinci stele și a remarcat buna organizare și mai ales farmecul aparte a locurilor și a traseului, iată că acum printr-o postare pe pagina oficială de facebook și cei de la Salvamont Satu Mare remarcă modestia omului care stă în spatele competiției și dăruirea cu care organizatorii se prezintă în fața concurenților și mai ales a spectatorilor…

”Este greu a scrie o cronică a unei competiții cu motor, acolo imaginile sunt cele care vorbesc. Poți, în schimb, să așterni pe hârtie trăirile unui om și crezul acestuia din spatele unei pasiuni.

Un astfel de om este Seletye David. Ne-am cunoscut la Luna Șes pe marginea drumului, ocupați amândoi cu probleme legate de organizarea activităților specifice fiecăruia. Amândoi având „temele bine făcute”, am reușit în zece minute să pliem activitatea Salvamont la cerințele competiției din acea zi. Acele zece minute și poveștile care circulă despre persoana dumnealui mi-au întărit convingerea că am cunoscut o persoană care oferă ceva, fără a cere nimic personal în schimb. ACR România chiar dacă are o istorie bogată în spate, nu mai este ceea ce a fost, momentele ei de glorie au apus și traversează o perioadă grea a existenței sale. Aidoma Salvamontului românesc din anii de după Revoluția din 89, atunci când, aproape desființat, a renăscut din propria-i cenușă. Praful cenușei fiind …oamenii care au crezut în munte și în menirea lor!…au crezut și au reușit să redea Salvamontului locul pe care îl merită în societate. Un astfel de om este și David Seletye, un om care se luptă pentru a ține vie o competiție care implică enorm de multe resurse umane și care aduce atâta bucurie și spectacol sătmărenilor, indiferent de vârstă.

Prin aceste rânduri nu am dorit altceva decât să arăt că sătmărenii mai au oameni care dăruiesc „spectacol”… din pasiune!…nu din interes!

Muntele a legat încă o prietenie frumoasă și sperăm noi trainică, între ACR Satu Mare și Serviciul Public Județean Salvamont Satu Mare.

În altă ordine de idei, cu aceeași importanță pentru noi și comunitate, s-a desfășurat în aceeași zi, tot la Luna Șes, cea de-a doua ediție a Trofeului Cutezătorii. Competiția este una destinată sportului de masă, în care echipele pot fi mixte, neținând cont de vârstă. Probele constau în maraton montan, escaladă, orientare, prim-ajutor și teorie pe probleme de geografie locală. Chiar și condițiile meteo pot deveni la un moment dat…probă de concurs!

Important este că la final cu toții sunt mai câștigați, premiul constând în sănătate, aer curat și o seară de folk lângă focul de tabără!

Siguranța pe munte a zecilor de participanți la cele două competiții a fost asigurată de cele trei patrule ale Serviciului Public Județean Salvamont Satu Mare, singurul serviciu de salvare montană din județul Satu Mare.

Mulțumiri: Roxanei Pop, consilier PR, Primăria Negrești Oaș, pentru o parte a fotografiilor puse la dispoziția noastră. Colegilor:-Adam Boer șef serviciu, Oros Cristian, Mocanu Adrian, Lișcă Nelu, Luțaș Ivette și Volsik Ștefan care au asigurat activitatea salvamont la evenimentele din 13.07.2019.

SPJ Salvamont- Costin Alex.”

Aceasta este postarea celor de la Salvamont, una care ne întărește și nouă laudele pe care an de an le aducem acestor oameni minunați de la ACR Satu Mare. Cu siguranță că zona Luna Șes și mai ales raliul de acolo ar merita mai multă promovare. Avem miniTransfăgărășanul nostru, avem oameni de cinci stele la organizarea evenimentului…Hai să profităm pe viitor de acești ași din mâneca județului!

P.S. Directorul ACR Satu Mare, David Seletye, nu a rămas dator și a mulțumit public pentru vorbele frumoasse venite de la Salvamont. ”De mult nu am citit si auzit cuvinte asa frumoase din partea unui partener (fara nici un interes). Din partea carora se adreseaza intr-adevar aceste competitii am primit foarte rar incurajari, dar in schimb am primit numai mustrari, observatii, injurii, rautate si ura (poate asta merit, pentru faptul ca organizez).

Cei care au organizat ceva de o asemenea anvergura sau au fost implicati in a organiza ceva frumos vad lucrurile total diferit. Ei pot aprecia munca si efortul depus.

Inca o data, MULTUMESC Serviciul Public Judetean Salvamont Satu Mare!!!”