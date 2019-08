BOX / Centru Olimpic de pregătire, la Satu Mare

Ceea ce părea anii trecuți doar un vis al inimosului om de sport Florin Mulcuțan iată că acum prinde viață. La Satu Mare va funcționa din toamnă un Centru Olimpic de pregătire la box.

Toate detaliile au fost puse la punct ieri odată cu vizita la Satu Mare a reprezentantului COSR, Alexandru Epuran. Acesta a inspectat locațiile în care sportivii vor fi cazați, școala la care vor învăța, bazinul Select unde va fi făcută recuperarea și bineînțeles sala de antrenamente de la Voința.

”Domnul Epuran a făcut ultimele verificări și urmează ca, in septembrie sa pornim munca la Centrul Olimpic de box Satu Mare au mai fost prezenți deputatul PSD, Ioana Bran, Plosca Viorel, Popa Ioan antrenor emerit și antrenor coordonator al Centrului Olimpic Satu Mare . Am purtat discuții pe rând cu reprezentanții DJST – dir. Ardelean Adrian , Inspectorul Scolar General – Durla Calin , Pop Mircea proprietar Motel Select unde, sportivii vor fi cuprinși in programe de recuperare. ” ne-a declarat Florin Mulcuțan. Mulcuțan a mai spus că iată lucrurile se concretizează la patru ani distanță de la primele discuții avute pe această temă cu Leonard Doroftei și Marcel Boboc in Biroul Federal al FRBox.

Subiectul a fost preluat anul trecut de ministrul de pe-atunci al sportului, Ioana Bran, împreuna cu Florin Mulcuțan iar acum toate demersurile au fost finalizate și urmează sa se semneze in cel mai scurt timp contractul de finanțare.

”Deci, am reușit! La un moment dat, nici eu nu credeam ca va mai fi ceva! ” a încheiat Florin Mulcuțan cel care va fi de altfel coordonatorul Centrului Olimpic de tineret – box Satu Mare .

De remarcat că pe lângă box Sătmarul ar mai putea primi de la toamnă și Centrul Olimpic de volei pe plajă.

Reprezentantul COSR a purtat discuții cu antrenorul Adrian Pricop despre proiectul depus de acesta și urmează să se stabilească dacă acesta va fi aprobat de șefii olimpismului românesc.

Cristian Stan