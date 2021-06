Artista din linia întâi a pandemiei

- Advertisement -

De la inceputul pandemiei viata mea s-a schimbat radical, aflandu-ma in linia intai in lupta pentru salvarea semenilor

Sanziana Toader Ardelean, este artista care a trait pandemia din linia intai, in lupta pentru salvarea semenilor. Atat muzica cat si meseria de asitent medical ii sunt la suflet si se dedica cum stie ea mai bine.

Cum era Sanziana in copilarie?

In copilarie, in casa parinteasca am facut cea mai importanta “facultate, cea a celor 7 ani de acasa. Am invatat sa pretuiesc credinta in Dumnezeu, iubirea si respectul fata de ceilalti , pe care ma straduiesc sa le transmit. M-am nascut in judetul Cluj,comuna Maguri Racatau intr-o zi de luni,chiar in casa parinteasca. Inca de mic copil, muzica populara ocupa un loc de cinste in viata mea, atat la gradinita cat si la scoala, nu era serbare la care sa nu cant.Imi aduc aminte ca pe vremea aceea ma inbracam si de zece ori pe zi in costumul popular si imi sustineam recitalul in fata oglinzii.In copilaria mea am fost inconjurata de oameni simpli si lucruri frumoase de care imi aduc cu mare, mare drag aminte.

Cum te-a cucerit sotul tau?

Inca de la prima intalnirea am simtit ca el, Catalin, este jumatatea mea.Am simtit ca el este barbatul langa care vreau sa imbatranesc frumos,omul care mi-a iesit in cale cu tot ce avea nevoie sufletul meu. M-a cucerit prin firea lui sensibila, romantica si modul lui de-a fi,grijuliu si protector,este cel mai minunat si iubitor sot din lume. Ne-a atras dorinta de a merge pe un drum comun, dragostea pentru familie,dragostea pentru muzica.

Ai o cariera artistica dar lucrezi si la spital, cum a fost pentru tine perioada pandemiei?

De la inceputul pandemiei viata mea s-a schimbat radical, aflandu-ma in linia intai in lupta pentru salvarea semenilor. Nu mi-a fost deloc usor sa stau ore in sir in costumul acela in care simteam ca ma sufoc,nu puteam sa beau apa,sa mananc sau sa merg la toaleta, a fost o adevarata proba de rezistenta pentru mine. Recunosc, am fost cu moralul la pamant, foarte stresata, panicata dar mi-am practicat meseria cu daruire si devotement, cu toate riscurile.

Ti-a fost teama vreo clipa pentru viata ta, pentru viata familiei tale ?

Sa te gandesti ca vii acasa de la serviciu si ti-e teama sa-i imbratisezi fetita si sotul este cutremurator, mi-era frica sa nu se imbolnaveasca din cauza mea.

Cum ai vazut la inceput pandemia si cum o vezi acum?

Aceasta perioada a adus provocari pentru toate segmentele societatii,pentru fiecare om. Traim de mai bine de un an in vremea pandemiei, a izolarii, a fricii, a pierderii si a intrebarilor fara raspuns si din cand in cand a sperantei, speranta ca in curand se va sfarsi si ne vom putea relua vietile exact ca inainte. Nu ne ramane decat sa asteptam si sa nu renuntam.

Cat de mult ti-a lipsit scena, publicul, aplauzele?

Enorm, imi iubesc si imi respect publicul asa cum si el ma iubeste si ma respecta si apreciaza activitatea mea muzicala.Din pacate perioada aceasta ne-a distantat si mi-au lipsit foarte mult, publicul, aplauzele si scena, dar cu ajutorul lui Dumnezeu lucrurile au inceput incet, incet sa-si dea drumul iar eu sa merg din nou in mijlocul oamenilor care ma iubesc si ma apreciaza.

Daca privesti in trecut, ai schimba ceva din ceea ce ai facut?

Viata este prea scurta pentru a-ti pierde timpul concentrandu-te pe lucrurile care s-au intamplat deja. Nu poti schimba trecutul dar poti sa ai un viitor mai bun, ce a trecut e bun trecut, trebuie uitat si sa nu mai privim in urma, sa privim in fata cu incredere si cu speranta,sa te concentrezi asupra prezentului, cel care conteaza cu adevarat si sa incerci sa-ti creezi un viitor mai bun, in care sa fii fericit.

Care este cel mai mare regret al tau?

Nu regret nimic,nu imi este rusine de omul care am fost si de omul care sunt azi. Este adevarat ca uneori nu am inteles greutatile prin care am trecut, dar totodata mi s-a dovedit ca orice problema are o rezolvare, ca orice incercare isi are rostul ei, ca dupa orice sfarsit urmeaza un alt inceput ,ca dupa orice durere urmeaza o mangaiere, ca dupa orice pierdere de sine urmeaza o regasire, ca dupa orice esec urmeaza o reusita.

Ce sfat ai da unui tanar despre viata?

Iubiti viata si aproapele,luptati pentru ceea ce iubiti si va doriti si nu uitati de Dumnezeu.Cu Dumnezeu in suflet viata este linistita si implinita.

Cat de des veniti la Satu-Mare, avand in vedere ca sotul tau este de aici?

Ori de cate ori avem timp liber mergem la Carei la parinti, iar ei ne asteapta de fiecare data cu mare,mare drag si cu bunatati alese.Sunt doi oameni deosebiti, care ne iubesc enorm si ne sustin in tot ceea ce facem.Ii iubim si-i respectam nespus de mult si ne rugam Bunului Dumnezeu sa-i tina multi ani sanatosi si fericiti alaturi de noi.

Cea mai mare dorinta a ta?

Nu pot sa zic ca am o dorinta anume, pentru ca in fiecare zi mi se-ntampla lucruri frumoase, alaturi de familia mea, fetita mea Ariana, sotul meu Catalin si sunt foarte implinita si fericita.Pentru mine familia este central universului meu si cea mai puternica motivatie din lume si ma simt binecuvantata pentru ceea ce am.

Ce proiecte de viitor aveti?

Ar fi multe proiecte dar am invatat de la viata, ca planurile ni le face Dumnezeu, in primul rand iar ceea ce ne propunem noi se realizeaza numai cu ajutorul Lui. Avem proiecte noi la care muncim cu drag si cu multa daruire si dragoste, cantece frumoase pe care le vom lansa pe parcursul anului, unele sunt inregistrate altele sunt in lucru, vom veni in fata publicului care ne asculta si ne indragesc cu multe noutati muzicale care sa le bucure sufetele.

Unde va pot gasi, cei care va apreciaza actvitatea?

Ne pot urmari pe Facebook Sanziana Toader Ardelean,pe Pagina noatra offciala Sanziana,Armonia Band Oradea,pe canalul nostru de Youtube Sanziana Toader Ardelean si pe Instagram Sanziana Toader Ardelean.

Un gand pentru publicul care va apreciaza si va iubeste.

Sa va dea Dumnezeu tuturor tot ce este mai bun si mai frumos pe lumea asta alaturi de cei dragi,multe realizari frumoase, sa fiti sanatosi si sa nu va lipseasca niciodata iubirea si linistea sufleteasca. Doamne ajuta la toata lumea!

Raluca Jofi