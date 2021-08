MT Creative Art Studio a încheiat primul an, cu succes !

- Advertisement -

“A fost un an cu multă muncă dar, a meritat din plin deoarce după munca depusă rezultatele au fost pe măsură!

Am pornit cu încredere pe acest drum, făcând ce știim noi mai bine împărtășind cu elevii noștri toată experiența noastră acumulata până acum.

Am trăit un an fantastic din mai multe puncte de vedere:

Am experimentat lucruri noi , cum ar fi concursuri în afara țării ,am făcut momente frumoase de sărbători bucurându-i pe cei din jurul nostru , respectând normele pentru sănătate și așa a luat naștere prima noastră colindă online care s-a bucurat de un succes mare.

După mult timp, am reușit să ne bucurăm de public si de aplauze, făcând săptămâna trecută un spectacol de muzică clasică ,unde au participat calsele de pian, canto, flaut și vioară.

Am câștigat colegi noi, oameni de valoare, artiști și dascăli minunați si nu în ultimul rând, am învățat un lucru foarte important…. dacă dăruiești din tine o bucățică, vei primi inapoi înzecit ,tot binele pe care ai facut se întoarce neconetit. Am construit împreună cu Razvan, o mare familie de iubitori de arta. Joi am avut un concert minunat , am pus in acest spectacol trup și sufelt, dorind să arătam cu fiecare copilaș în parte ce au învățat în acest an.” povesteste Beata Pap, profesor canto.

Emotiile traite la fiecare spectacol, la fiecare aparitie, sunt momente inedite.

“Câtă emoție trăiesc eu la fiecare spectacol nu vă pot descrie… dar și bucuria de la final este de nedescris …. De multe ori mă întreabă părinții “Bea nu obosești? Răspunsul meu este că “nu”! Pentru că se formează un cerc energetic, pornește de la mine ajunge la copii iar bucuria lor ma încarcă inapoi pe mine. Așa se întâmplă de fiacare dată! ” a mai adaugat profesoara de canto.

Tobosarul Cserey Csaba (Csabcsi ) a fost alaturi de micii artisti.

“Deasemenea ,am avut deosebita placere de a cântă alături de unul dintre cei mai buni toboșari din țară noastră și nu numai, pe acesta cale îi mulțumesc lui Cserey Csaba (Csabcsi ) pentru că a înălțat nivelul momentului de la finalul spectacolului și a dăruit copiilor, părinților, nouă un moment de neuitat.

În cele din urmă întram și noi în vacanță. În luna august vom avea cursuri de vară unde deja s-au înscris elevii care din păcate nu au mai avut loc în acest an școlar. Din acest motiv dorim să vă rugăm că sa ne contactați din timp pentru a vă înscrie la următorul an școlar, locurile sunt foarte puține.” a povestit Beata Pap.

Raluca Jofi