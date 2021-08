Sătmărencele adoptă stiluri de la o extremă la alta

- Advertisement -

Cristina Muresan isi iubeste meseria si, tocmai de aceea, tinutele create pentru satmarence ies intotdeauna de nota 10. Cristina si-a inceput cariera in lumea modei de mai bine de 15 ani.

Cristina, este greu sa vorbim despre noi, insa cum te-ai descrie in cateva cuvinte?

Am avut o copilarie modesta si frumoasa, cu vacante petrecute la tara, alaturi de bunici. Imi aduc aminte cu drag ca bunica mea avea o masina de cusut Ileana ‘la pedala’, la care, cu timpul, am ajuns sa si cos tinute pentru mine.

Cum era Cristiana in copilarie?

Dupa cum spuneam mai sus, inca de mica, cu ajutorul bunicii, confectionam haine pentru papusi si nu numai.

Ai ani multi de experienta. Ce s-a schimbat in moda de-a lungul anilor. Cum ai caracteriza moda zilelor noastre?

Activez in domeniul modei de 15 ani, avand atelierul meu propriu. Consider ca experienta am dobandit-o in timp, dar cu toate acestea, lucruri noi poti sa inveti in fiecare zi, avand in vedere ca moda se schimba permanent si totodata cu ajutorul clientelor, la cerintele lor, am fost nevoita sa ma perfectionez. Moda se schimba intr-adevar de la an la an, dar eu le propun clientelor mele sa cream ceea ce le definesc si le avantajeaza pe ele.

Ce fel de tinute prefera satmarencele?

Satmarencele adopta stiluri de la o extrema la alta : unele prefera tinutele simple, delicate (cum le prefer de altfel si eu), pana la tinute pompoase cu broderii, margele, pene s.a.m.d.

Fiica ta a imbratisat aceeasi cariera ca si tine. Va sfatuiti, va cereti parerea cand e vorba de a crea ceva nou, sau fiecare cu treaba ei?

Da, fiica mea este colaboratoarea mea, de cativa ani a pasit si ea in domeniul acesta, chiar daca ea este o impatimita a modei de mica. In creatie bineinteles ne sfatuim permanent, cu toate ca abordam stiluri total diferite.

Cine rezista in acest domeniu?

In acest domeniu rezisti cu multa munca si seriozitate, dorinta de a merge mai departe chiar daca de multe ori dai de obstacole si greutati, totul este sa-ti doresti si sa iubesti aceasta meserie.

Ce se poarta anul acesta?

Pot spune ca adoratele verii sunt printurile florale, culorile pastelate, materialele vaporoase accesorizate dupa placul fiecarei cliente.

Ce mare vedeta de la noi sau din afara ti-ar placea sa imbraci?

Una din preferatele mele este Simona Gherghe, consider ca suntem pe acelasi stil vestimentar si sigur nu as da gres in alegerea unei tinute pentru ea.

Ce te supara la oameni?

La oameni ma supara falsitatea si minciuna.

Cea mai mare dorinta a ta?

Cea mai mare dorinta a mea este sa ajung sa prezint o colectie in orasele mari ale modei.

Raluca Jofi