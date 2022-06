Situația reală a cedării Hotelului Sport către Primăria Satu Mare și implicarea fostului ministru, Ioana Bran

- Advertisement -

După cum am anunțat deja, Hotelul Sport a fost cedat Primăriei municipiului Satu Mare, fiind aduse mulțumiri actualului ministru al Sportului, fără să se ia în considerare că acest demers a fost început din 2018, când ministru al Tineretului și Sportului a fost deputatul PSD de Satu Mare, Ioana Bran.

Mai concret, municipiul Satu Mare a solicitat la data de 13.06.2017 ca Ministerul Tineretului și Sportului să facă o analiză a posibilității ca Hotelul Sport să fie cedat Primăriei municipiului Satu Mare.

După ce în 2018 ministerul, condus pe atunci de sătmăreanca Ioana Bran, și-a transmis acordul, Consiliul Local Satu Mare a emis Hotărârea nr. 222/30.08.2018, modificată cu Hotărârea 247/27.09.2018, adică pe vremea când la conducerea Ministerului Tineretului și Sportului se afla Ioana Bran.

Ulterior, în 2019, Ministerul a inițiat un proioect de hotărâre ca Hotelul Sport să fie cedat Primăriei municipiului Satu Mare, dar, ulterior, odată cu apariția Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, proiectul de hotărâre inițiat de Ministerul Tineretului și Sportului pentru cedarea Hotelului Sport Primăriei Satu Mare a fost restituit pe motiv că cele două hotărâre ale Consiliului Local Satu Mare, și anume 222/30.08.2018, respectiv 247/27.09.2018, nu mai îndeplinesc prevederile legale în vigoare la acea dată.

DOCUMENTUL POATE FI VĂZUT AICI SI AICI

Astfel că întregul proces a trebuit reluat, ajungându-se ca joi să fie anunțat faptul că Hotelul Sport a fost cedat Primăriei municipiului Satu Mare.

Cu alte cuvinte, fostul ministru al Tineretului și Sportului, sătmăreanca Ioana Bran, s-a implicat în realizarea acestui demers, dar din motive independente de voința ei, acest lucru nu s-a putut realiza până în prezent.

De fapt, imediat după ce Ioana Bran a fost numită ministru al Tineretului și Sportului, primarul municipiului Satu Mare, Gábor Kereskényi, și deputatul UDMR, Lóránd Magyar, i-au cerut acesteia să sprijine trecerea Hotelului Sport și a sălii de scrimă de la MTS la Primăria Satu Mare.

„În legătură cu Hotel Sport am cerut, în repetate rânduri, guvernului să cedeze imobilul Primăriei. În această clădire, lăsată deja de șase ani de zile în paragină, am dori să cazăm, după o reabilitare completă, sportivii sosiți la Satu Mare” – a declarat primarul Gábor Kereskényi la data de 31 ianuarie 2018, la doar câteva zile după ce Ioana Bran a fost numită ministru.

Totodată, la data de 25 august 2018, Ioana Bran afirma că cedarea Hotelului Sport în favoarea Primăriei Satu Mare a fost pe ordinea sa de priorități încă de la începutul mandatului, fiind parte din descentralizarea acestui minister.

”În primul rând, trecerea Hotelului Sport la Primăria Satu Mare este una dintre prioritățile pe care le-am anunțat la începutul mandatului și nu vorbim aici doar despre această clădire rămasă în paragină ci despre viziunea și proiectul Guvernului de descentralizare în domeniul tineretului și sportului, parte a programului de guvernare al PSD” – a declarat, la acea dată, ministrul sătmărean Ioana Bran.

Declarația Ioanei Bran după ce Hotelul Sport a fost cedat Primăriei Satu Mare

Mă bucur nespus de mult că un demers început demult a fost dus la bun-sfârșit! Din păcate, procedurile în astfel de situații de transfer al unui bun din patrimoniul public al statului în cel al unei unități-administrativ teritoriale sunt îndelungate, necesită verificări și aprobări ale mai multor instituții publice.

Încă din perioada mandatului meu de ministru al Tineretului și Sportului am demarat această procedura de cedare a Hotelului Sport. Toate documentele au parcurs circuitele legale, iar ministerul a dat toate avizele.

Și după ce nu am mai fost ministru am urmărit această temă. Ca deputat, am făcut o interpelare către MTS pe această temă și am urmărit și sprijinit public demersul primăriei, pe care l-am considerat firesc din toate punctele de vedere. Sportivii din județul Satu Mare aveau nevoie de acest hotel.

O spun încă o dată – mă bucur că acest demers s-a finalizat cu succes! Îl felicit pe actualul ministru Eduard Novak pentru că și-a pus semnătura pe documentul final al acestui dosar și mă bucur că în acel dosar sunt lucruri pe care le-am făcut și eu și colegii mei. Iată că sunt momente în care contează continuitatea și lucrurile bune, nu neapărat numele vreunuia dintre noi!