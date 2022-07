VERTICALI PENTRU ROMÂNIA: Călători printre lumi și destine comune

- Advertisement -

Zi de zi … prin infinitatea clipelor, trecem ca pelerini prin nenumărate frământări unice – proprii esenței umane, ontologice și creaționale, dar comune ca și creaturi supreme ale Unuia și Aceluiași Dumnezeu Tatăl Atotputernic. Ne rugăm în fiecare zi, sau când ne amintim, Rugăciunea înălțată Tatălui Ceresc, pe care însuși Isus ne-a învățat-o ”… Pâinea noastră cea de toate zilele/ dă-ne-o nouă astăzi …”, o pâine comună, dar și unică prin iubirea Celui care o oferă. ”Pâinea noastră …”, nu Pâinea mea dă-mi-o mie astăzi, ci ”A NOASTRĂ”, comună și fraternă, oferită cu gratuitatea Iubirii dezinteresate de un Dumnezeu Unul și Bun; nu de alta, dar din păcate … considerente umane sau mai bine zis inumane, fals culturale și de prejudecăți etnice, ne-au determinat de-a lungul istoriei, mai ales post decembriste, să ne punem foarte ușor deasupra altor semeni, lăsând ca, considerente etnice, politice, ideologice, etc., să ne dezbine, să ne îndepărteze de noi și de alții.

Cu aceste gânduri scrise în jurnalul de vacanță, mă urc în mașină cu familia și plecăm într-o escapadă prin țară în căutare de oameni, culturi și locuri diferite.

Călători în Ținutul Secuiesc

Ajungem la Praid, la granița județului Harghita cu Mureș, acasă la domnul Nagy Imre Barna, fiind întâmpinați în cel mai jovial și respectuos mod posibil, într-o limbă română impecabilă.

”Bine ați venit la noi, ne bucurăm că vă avem ca oaspeți. Localitatea Praid este așezată pe Valea Târnavei Mici, la poalele Munților Gurghiului, în depresiunea Praid, la 525 m altitudine (masivul de sare atinge 580 m înălțime), conform recensământului din anul 2002, aici trăind o populație de 6.837 locuitori din care 96,92% sunt maghiari.

FRAGMENTE DIN ISTORIA LOCALITĂȚII

”Săpăturile arheologice făcute în această zonă au descoperit materiale ce atestă prezența omului aici încă din cele mai vechi timpuri, astfel pe malul pârâului “Mesteacăn”, s-a descoperit fragmentul unui topor de piatră. Pe vârful “Sf. Ladislau” și pe culmea “Trei dealuri”, s-au găsit câte un topor, în fiecare loc, în formă de inimă aparținând culturii Coțofeni. Între pâraiele “Iuhodul Mic” și “Ulmiște”, pe un platou se văd ruinele unei cetăți medievale (Cetatea Rabsonne). Cercetările arheologice facute pe platou au descoperit urmele unor locuințe de suprafață ce conțineau materiale , datate între sec.I î. Cr,. sec.I d. Cr. (cfr. Repertoriul Arheologic al jud. Harghita, Valeriu Cavruc. ISBN-973-99270-2-5 pg.181). Volker Wollmann în monografia sa asupra mineritului (cfr. Mineritul metalifer, extragerea sării și carierele de piatră în Dacia Romană, Cluj-Napoca, 1996), subliniază prezența în imediata apropiere a zăcămintelor de sare, de fiecare dată, a unei fortificații romane.

Oaspeți în cea mai mare salină turistică din România

”Dacă tot ați venit pe la noi, vă recomand ca să ne vizitați salina, care se află la circa 350 de metri de pensiune. Știți, ne bucurăm că putem să vă prezentăm una dintre cele mai mari și importante saline turistice din România, o adevărată sursă de sănătate, care prin aerul uscat din interior, oferă clipe unice de relaxare și tratament celor care ne vizitează.”

Cu o bază de agrement amenajată la “Orizontul 50”, la o adâncime de 120 m de la suprafaţă, Salina Praid oferă o atmosferă frumoasă miilor de turiști care vin anual atât pentru tratament, cât și pentru odihnă și distracție.

Pătrundem în interior cu un autobuz al salinei, pe o distanţă de 1250 m până la poarta de intrare în baza de agrement. Odată intrat, turistul rămânâne plăcut surprins de prezenţa tuturor dotărilor: sistem de iluminat, wireless şi televiziune, terenuri de joacă pentru copii, spaţii de creaţie şi agrement, Capelă ecumenică, cafenea, cinema 3D şi o farmacie cu produse naturiste. ”Toate acestea au menirea de a oferi recreere pentru cei care vor să petreacă clipe plăcute într-un mediu plăcut si inedit, la o temperatură medie anuală de subteran, de 16 grade Celsius”, ne precizează domnul Barna.

Am din ce în ce mai mult convingerea că serviciul turistic de calitate se poate presta numai prin servicii minuțios organizate și bine deservite, dar și prin gradul de respect și disponibilitate, pe care operatorii serviciilor turistice le oferă clienților la fiecare pas. Și aici la Praid mi se confirmă acest lucru.

De ce aici la Praid?

Pentru că aici, toți clienții care intră în spațiul de aproximativ 12 mii de metri pătrați, au posibilități multiple de relaxare. De la parcarea salinei care nu te lasă fără bani pentru o zi de staționare; până la posibilitățile multiple de agrement, odihnă și tratament cu sau fără bani suplimentari, prin care omul de rând … și nu numai poate să le petreacă pe parcursul a 10 ore de salină.

Expoziții de pictură și sculptură în sare, sau panouri expo – fotografice; zeci de mese de ping-pong, sau de odihnă; multe dispozitive și locuri de joacă pentru copii – gratuite; conexiune telefonică și de internet de bună calitate pe toată zona; loc de rugăciune și de reculegere pentru toate cultele creștine, dar și programul de exerciții fizice susținut timp de 45 de minute de domnul profesor Tibor Siklodi … iată deja destul de multe puncte tari, care-i îndeamnă pe turiști să vină … și să revină aici.

Mai mult, iubitorii de senzații tari au posibilitatea să încerce o tiroliană sau unul dintre cele opt trasee extreme în ”Clubul Aventura Parc”, pentru ca părinții, iubitori de masaj, să-și poată lăsa copiii în siguranță la ”Dino Land Felicity”, unde toboganele – labirinturile gonflabile, jocurile mecanice și alte atracții le poate face ziua de neuitat.

Dacă mai adăugăm că pe traseul de ieşire din Baza de Agrement de la “Orizontul 60” clientul poate găsi și zona de vizitare ”Panorama Belvedere – Mina Iosif”, încercând o degustare de vinuri și bucurându-se de un meniu variat de produse preparate în restaurantul propriu salinei; toate aceste detalii ne fac să înțelegem cum, an de an, locul este vizitat de aproximativ 400 de mii de persoane, pentru ca, în sezonul de vară, numărul persoanelor care intră în incinta salinei să ajungă până la cifra de 2500 -3000 pe zi.

Mă aflu la final de editorial, încântat de ospitalitatea cu care am fost tratați, noi români … de alți români, de naționalitate maghiară – secui, în Ținutul Secuiesc, realizând că omenia nu ține neapărat seama de cât de bine vorbești sau nu o limbă, ce tradiții sau valori îmbrățișezi. Ne putem afla la București, Satu Mare, Iași, Zimnicea, Maramureș sau Constanța … putem fi vorbitori de limba română, turcă, maghiară, germană, rusească, ucraineană, țigănească, armeană, sârbă sau oricare alta … Ion sau Johann, Ivan sau Jancsi, pot rămâne la fel de prieteni și de frați, indiferent de ce graiuri și tradiții împărtășesc, indiferent de politicile palatelor sau bârfele și comentariile de pe rețelele de socializare.

Mulțumesc Domnule Nagy Imre Barna și tuturor colegilor dumneavoastră, pentru aceste zile în care ne-ați făcut să ne simțim frați și surori cu dumneavoastră, români de naționalități diferite dar cu destine comune.

RĂMÂNEM OAMENI!