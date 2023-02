FOTO/ VIDEO EDITORIAL: VERTICALI PENTRU ROMÂNIA: REMEMBER LA ANIVERSARUL NAȘTERII UNUI MARE CAMPION

- Advertisement -

Azi vă invit să vorbim despre marii campioni ai handbalul românesc din ”garda veche” a sportului românesc, generații de campioni naționali, europeni, mondiali și olimpici care ne-au făcut mândri că suntem români, într-o epocă a ”dictaturii comuniste”, o dictatură în care am învățat ce înseamnă responsabilitatea și respectul, iubirea și empatia față de aproapele. Vom vorbi de asemenea și despre actuali antrenori – profesori și jucători ai acestui nobil sport, oameni care le calcă pe urme celor dinainte, făcând lucruri de calitate.

De ce? Simplu … arătându-le exemplul, să poată exista posibilitatea de a reuși în construcția unei munci de calitate în societatea contemporană.

Născut în data de 21 februarie 1949 la Carei, Mircea Dohan a absolvit Liceul de Cultură Generală din Carei în 1967, Școala Economică la Baia Mare în anul 1969 și Institutul de Educație Fizică și Sport în anul 1974 la Oradea.

Jucător la Minerul Baia Mare și mai târziu evoluând la echipele Constructorul Oradea și Victoria Carei, el a scris pagini memoriale în istoria handbalului românesc, fiind coleg de echipă cu mari nume ale handbalului românesc din acele vremuri, nume mari care astăzi îi pomenesc memoria cu drag și respect. Mai târziu ca profesor și antrenor, a creat o veritabilă școală de handbal în zona Careiului, școală a cărei tradiție este dusă mai departe și-n zilele noastre de tineri inimoși, și care face subiectul acestui editorial.

Fiu al marelui handbalist Mircea Dohan, domnul profesor Mircea Dohan Jr. s-a născut la data de 7 iulie 1979 în Satu Mare și a absolvit Liceul Industrial din Carei, actualul Liceu Tehnologic ”Iuliu Maniu”, în anul 1997 – profilul operator în tehnica de calcul.

În anul 2002 a absolvit Facultatea de Educație Fizică și Sport, Universitatea de Vest ”Vasile Goldiș” din Arad, punct de lucru Satu Mare; după obținerea Licenței devenind profesor Educație Fizică. Și-a început activitatea didactică imediat după facultate, la Liceul Tehnologic ”Iuliu Maniu” din Carei, continuându-și activitatea didactică la Liceul Tehnologic din Tășnad și Liceul Teologic Romano-Catolic Josephus Calasantius Carei, unitate unde predă și la ora actuală.

Membru în Corpul Național de Experți în Management Educațional din anul 2013 și inspector școlar de specialitate în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare, în perioada 2021-2022, domnul profesor Mircea Dohan Jr. este posesor al carnetului de antrenor de handbal, cat. C, din anul 2022, dar și unul din mentorii actualelor generații de elevi în domeniul handbalului din zona Careiului.

Mircea Dohan Jr. despre tatăl său

”Careiul este un oraș cu tradiție în handbal. În tinerețe, tata și colegii lui de breaslă au îndrumat generații de elevi în tainele acestui sport. A fost o persoană atașată de orașul Carei; bun organizator de competiții, în cadrul școlii și a urbei erau nelipsite concursurile și turneele sportive planificate cu măiestrie de dl. prof Mircea Dohan. Crescând în acest spirit, am decis împreună cu sora mea, Monica Boros să înființăm Asociația ”Club Sportiv Mircea Dohan”.

Ideea Asociației Club Sportiv Mircea Dohan s-a născut în anul 2018 și a derivat din cea a Memorialului Mircea Dohan. Scopul ei este de a organiza și administra activități sportive (handbalistice), promovarea handbalului în toate formele sale, precum și participarea la activitățile și competițiile sportive, la toate categoriile de vârstă (copii, juniori și seniori), promovarea intereselor membrilor, prin implicarea acestora în activități: sportive, sociale și culturale; promovarea de activități sportive; selecția, inițierea și pregătirea sportivă a celor interesați, indiferent de vârstă, în domeniul acestor ramuri sportive.

”În prezent funcționăm cu 7 grupe, însumând peste 100 de copii, în special fete, cuprinși între vârstele de 6 și 15 ani.

Antrenamentele acestor grupe sunt organizate de două, chiar trei ori pe săptămână în Carei și sunt conduse de următorii antrenori: prof. Bobotan Andrei, prof. Schrádi Gábor, Melinda Pintea și Mircea Dohan jr..

În acest an competițional am participat cu grupele noastre la diferite competiții și turnee de profil. De asemenea, am elaborat un proiect conform căruia organizăm la Carei cu ajutorul susținătorilor și sponsorilor noștrii, pentru toate categoriile de vârstă mai sus menționate (U8-U16) turnee/campionate având ca invitate cluburi/asociații sportive din Nord – Vestul țării (județele Satu Mare, Maramureș, Sălaj, Cluj, Bihor, Bistrița Năsăud).”

Prima ediție a Memorialului a avut loc în 5 mai 2012 cu participarea a șase echipe, iar anul trecut (2022 n.e.), ediția jubiliară a reunit 20 echipe invitate din trei țări: Romania, Ungaria și Ucraina. În tot acest timp am fost sustinuți de campioni mondiali și de nume sonore din lumea handbalului românesc, cu cea mai constantă și pregnantă prezență: dl Cristian Grațu. Regalul hadbalistic din cadrul Memorialului Mircea Dohan face o bună reclamă atât municipiului Carei, cât și județului Satu Mare. Numărul în creștere al echipelor care doresc să participe la acest eveniment, ne confirmă calitatea turneului și ne dau încredere să continuăm acest proiect de suflet. Nu cred că greșesc când afirm că “Memorialul Mircea Dohan” este în topul evenimentelor de acest gen organizate în România.”

ATENȚIE … VORBESC CAMPIONII!

”Mircea era un tip dornic de a face performanță, i-am admirat pasiunea și devotamentul pentru handbal. Prima editie a Memorialului ”Mircea Dohan” în anul 2012 a fost încărcată de emoții, deoarece ne-am revăzut colegii după o perioadă de peste 35 de ani. Îmi amintesc cu nostalgie punctul de întâlnire – lângă Monumentul Ostașului Român din Carei. Reușita acestui eveniment ne-a încurajat să continuăm organizarea turneului și în anii următori.

Reportajele Gazetei de Nord Vest: PE URMELE MARILOR CAMPIONI

De câte ori programul mi-a permis, am răspuns prezent cu bucurie la acest eveniment de suflet: Am sprijinit turneul acesta atât sentimental, cât și financiar. În plus, sunt mândru că am reușit să aduc “familia” handbalului românesc la Carei. Pot confirma cu tărie creșterea exponențială a acestei competiții.” (Cristian Gațu, dublu campion mondial, vicecampion olimpic, președinte onorific al Federației Române de Handbal)

Manifest pentru continuitate

Ce bine și frumos este să știm, că încă mai avem speranțe într-un viitor care ne poate readuce zâmbetul mândriei de a fi români, că avem motive de bucurie să ne aflăm alături ”monștrii sacri” ai sportului ca: Cristian Gațu, Radu Voinea, Ștefan Birtalan, Gabriel Kicsid, Alexandru Stamate, Valeria Motogna, Ioan Marta, Ana Maria Somoi (Lazer), Iuliu Varady …etc., vârfuri ale handbalului românesc; neuitând de Nadia Comăneci și de Gică Hagi … etc. Dar Bunul Dumnezeu de-a lungul istoriei mai ”scoate din piatră seacă” și alți campioni ca David Popovici, Nicoleta Ancuţa Bodnar şi Simona Geanina Radiş, Ana-Maria Popescu, sau arbitru de talia lui István Kovács. Toate aceste raze de lumină nu sunt altceva decât semne ale bunătății unui minunat Creator care poate face lucruri minunate, prin oamenii care se lasă modelați.

Haideți oameni buni ca să-i apreciem cât încă mai sunt în viață, dar să tindem și noi spre perfecțiunea LUCRULUI BINE FĂCUT, spre a ajunge la rândul nostru campioni la locul și la timpul potrivit.

Poate așa vom schimba în bine lumea.

Valeriu IOAN

valeriunordvesttv@hotmail.com

