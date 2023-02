VERTICALI PENTRU ROMÂNIA: LA MARGINEA PRĂPASTIEI

- Advertisement -

Dumnezeu a creat pământul într-un parcurs de timp dumnezeiesc, care măsurabil în timp uman ar fi de 4,54 ± 0,05 miliarde de ani, (4.54 × 109 ani ± 1%). Această vârstă poate reprezenta vârsta acreției Pământului (fenomen de captare gravitațională a corpurilor cerești mici de către corpuri mai mari, prin care acestea din urmă își măresc masa. … Acreția joacă un rol important în transferul de materie între cele două stele ale unei binare strânse, a formării nucleului sau a materialului din care s-a format Pământul), a formării nucleului sau a materialului din care s-a format Pământul.(sursa: https://ro.wikipedia.org/wiki/V%C3%A2rsta_P%C4%83m%C3%A2ntului).

O perioadă de muncă susținută, în care un Dumnezeu minunat și neobosit a lucrat și lucrează în cel mai serios mod posibil într-una, clipă de clipă, secundă cu secundă, pentru ca toate creaturile din Univers să aibă viață … și nu oricum, ci pe deplin.

Așa a început …

” 27 Şi l-a creat Dumnezeu pe om după chipul său. După chipul lui Dumnezeu l-a creat; bărbat şi femeie i-a creat. 28 Şi i-a binecuvântat Dumnezeu. Dumnezeu le-a zis: „Fiţi rodnici, înmulţiţi-vă, umpleţi pământul şi supuneţi-l; stăpâniţi peste peştii mării, peste păsările cerului şi peste toate ființele care se târăsc pe pământ!”. 29 Şi a zis Dumnezeu: „Iată, v-am dat toată iarba care face sămânţă de pe toată faţa pământului şi tot pomul ce are rod cu sămânţă în el. Acestea vor fi hrana voastră. 30 Iar tuturor ființelor pământului şi tuturor păsărilor cerului şi tuturor animalelor ce se târăsc pe pământ, care au în ele suflare de viaţă, le dau toată iarba verde ca hrană”. Şi aşa a fost. 31 Şi Dumnezeu a privit toate cele pe care le făcuse şi, iată, erau foarte bune.” (Gen. 1,27-28)

Unde s-a ajuns?

Revista mexicană „Iglesias”, publica în anul 1987 un material cu un puternic caracter apocaliptic:

”Anticreația și plânsul lui Dumnezeu

La sfârșit omul a distrus pământul. Pământul fusese frumos.

Apoi, deasupra lui a plutit duhul omului și a distrus toate lucrurile. Și omul a spus: „Să fie întuneric”.

Și i s-a părut omului că întunericul era lucru bun, și a numit întunericul „siguranță”; și s-a împărțit pe sine în rase, religii și clase. Nu a existat nici seară nici dimineață în ziua a șaptea înainte de sfârșitul lumii.

Și omul a spus: „Să fie un guvern puternic”, pentru a stăpâni peste noi în întunericul nostru… Să fie armate pentru a se ucide ordonat și eficient în întunericul nostru; să persecutăm și să distrugem, aici și până la capătul pământului pe cei care ne spun adevărul, pentru că noi iubim întunericul nostru. Nu a existat nici seară nici dimineață în ziua a șasea înainte de sfârșitul lumii.

Și omul a spus: „Să fie rachete și bombe” pentru a ucide mai bine și mai repede. Și au fost cuptoare și camere de gazare pentru a eficientiza munca. Și era ziua a cincea înainte de sfârșitul lumii.

Și omul a spus: „Să fie drogurile” și alte căi de fugă, pentru că un ușor și constant deranj – realitatea – ne supără în comoditatea noastră. Și era ziua a patra înainte de sfârșitul lumii.

”Adevărat vă zic: Întrucât ați făcut unuia din acești frați mai mici ai mei, mie mi-ați făcut Mt. 25, 40”

Și omul a spus: „Să fie certuri între națiuni”, ca să știm cine este dușmanul nostru. Și era ziua a treia înainte de sfârșitul lumii.

Și, ca ultim lucru, omul a spus: „Să-l facem pe Dumnezeu după chipul și asemănarea noastră”, și să nu existe un alt Dumnezeu care să intre în competiție cu noi. Să spunem că Dumnezeu gândește ca noi, să credem că urăște așa cum urâm noi și că ucide așa cum ucidem noi. Și era ziua a doua înainte de sfârșitul lumii.

În ultima zi a fost un mare tunet pe fața pământului; focul a ars frumoasa planetă, și a fost tăcere.

Și Domnul Dumnezeu a văzut tot ceea ce făcuse omul, și în tăcerea care învăluia acele resturi fumegânde… Dumnezeu a plâns. (Sursa: Revista mexicană „Iglesias”, n. 46, 1987 –www.qumran2.net) Traducere: Pr. Pătrașcu Damian

(Titlul lucrării: ,,Murind în suferință pe frontul credinței noastre” – desen pe foaie A4 realizat în soft pastel-uri. Maria Tămaș – clasa a VII-a – 13 ani – elevă la Școala Gimnazială ”Mircea Eliade” – Satu Mare)

Nu vi se pare că în mare parte cele ce au fost prevestite mai sus deja au început să se întâmple? Oare așa ne va fi sfârșitul? Așa vom dispărea de pe firmamentul cerului, noi trăitorii secolului XXI, împreună cu frumoasa noastră Planetă Albastră, creaturi neîmplinitoare și neîmplinite ? Au dispărut cu totul oamenii buni, care încearcă să mai facă binele, să colaboreze cu Dumnezeu la salvarea lumii?

Și totuși există eroi …

Nevăzuți, băgați în seamă doar odată la 4-5 ani, la alegeri, oamenii de lângă noi … de pe stradă, colegii de muncă sau vecinii … sunt eroii nevăzuți ai zilelor noastre. Vă voi prezenta o profesoară, formator de vieți umane, dascăl, care a format zeci de generații de elevi.

Mariana Geta Sălăgean: profesor de fizică-chimie din Municipiul Satu Mare se prezintă

”Chimia a fost disciplina care m-a fascinat încă de la începutul studierii acesteia. Acest lucru mi – a marcat viitorul. Asa se face că în anul 1988 am absolvit Facultatea de Tehnologie Chimică, Secția chimie – fizică. În același an am ajuns prin repartiție guvernamentală ca profesor titular pe catedra de chimie-fizică de la Școala Generală Nr. 6 actuala Școală Gimnazială “Mircea Eliade” din Satu Mare. Am revenit la școala unde am absolvit învățământul gimnazial, iar de la data de 2 septembrie 1988, am devenit colegă cu foștii mei profesori, adevărați mentori în cariera didactică.

Încă de la începuturi, mi-am dat silința și am depus eforturi pentru a mă ridica la nivelul așteptărilor mentorilor mei. Adevăratele provocări de-abia acum au început. Eram colegă cu dascăli desăvârșiți cu rezultate excepționale la nivel național. Acest lucru m-a determinat să depun un efort susținut în pregătirea elevilor mei. Rezultatele obținute de elevii mei la olimpiadele de chimie mi -au confirmat faptul că efortul depus a fost răsplătit.

(Portret Mariana Sălăgean – grafică realizat de Giulia Potor, absolventă a Școlii Gimnazile ”MIRCEA ELIADE” din Satu Mare)

Printre elevii pe care i-am pregătit și care au avut rezultate deosebite la concursurile școlare o menționez pe eleva ȘERBA OANA care a câștigat Premiul I la faza pe județ la Concursul de Chimie ”Raluca Râpan” în anul 2019 și participare la faza națională; pentru ca-n anul următor – 2020 -, ea să facă parte din lotul județean care trebuia să participe la Olimpiada Națională de Chimie, dar care din cauza pandemiei nu s-a mai desfășurat

M-a preocupat mereu ca disciplina pe care o predau să fie importantă pentru elevi. Acesta este motivul pentru care am inițiat mai întâi la nivelul municipiului … la nivel județean, apoi la nivel interjudețean și în final național Concursul Național de chimie ”Raluca Râpan” pentru elevii clasei a VII-a, concurs care acum este finanțat de către Ministerul Educației și a depășit XV ediții.

Provocările nu au încetat să apară. În anul 1998, la propunerea corpului profesoral al școlii am participat la Concursul pentru ocuparea funcției de director adjunct, făcând parte timp de 12 ani din echipa managerială a școlii în această calitate, iar din 2011 până în anul 2021 am ocupat funcția de director, prin concurs, la Școala Gimnazială Mircea Eliade Satu Mare. Timp de 22 ani m-a preocupat ca această școală să fie o școală prietenoasă, deschisă, atractivă, unde atât elevii cât și cadrele didactice să fie respectați, apreciați și susținuți, iar din luna iunie 2022 și până în prezent sunt directorul Casei Corpului Didactic ”Dariu Pop” din Satu Mare, funcție care mă onorează.”

Am revenit pe Pământ din înălțimile posibilității că dincolo de câtă ură am strânge și răspândi în și între noi, Iubirea Lui Dumnezeu va fi întotdeauna infinit mai mare … și oricât ne-am infesta cu viruși sufletești ca egoismului și ura, în fiecare dintre noi, El Creatorul Cerului și-al Pământului, are puterea de a retrimite LUMINA IUBIRII acolo unde noi am creeat întuneric.

Până data viitoare … să ne iubim!

Valeriu IOAN

