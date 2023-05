Cetatea Ardudului, va fi asaltată din nou de cavaleri și domnițe

- Advertisement -

Prin voia Domnului se dă de știre ca să știe fiecare, că în perioada 21 – 23 iulie la Cetatea Ardud, se petrece MedievArtFest Ardud 2023.

Voia bună, muzica, dansul, demonstrațiile cavalerești, farsele populare, conferința de istorie și spectacolele de foc au să vă poarte într-o frumoasă lume medievală.

Așa să fie, iar Domniile voastre să ajungeți cu drag și gând de pace!

Am zis!

Programul manifestărilor precum și alte detalii cu privire la acest eveniment vă vor fi comunicate îndată ce vor fi definitivate.

Această activitate este finanțată de către Uniunea Europeană prin Programul Operațional Comun România – Ucraina 2014-2020 – ENI-CROSS BORDER COOPERATION și este inclusă în proiectul cu titlul: „Moștenire comună – Conservarea si revitalizarea patrimoniului istoric al Cetății Pniv din Ucraina și al Cetății Ardud din România pentru dezvoltarea turismului” („SHARING HERITAGE: Preserving Historical Legacy of Pniv Fortress in Ukraine and Ardud Fortress in Romania for Tourism Development”) 2SOFT / 2.1 / 169.