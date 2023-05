EVENIMENT. Festivalul “Aici-Acolo”, organziat de Gheorghe Cârciu, o reușită pe toate planurile

- Advertisement -

În perioada 25-28 mai 2023 a avut loc la București cea de-a VI-a ediţie a Festivalului ”Aici-Acolo”, cu prilejul Zilei Românilor de Pretutindeni (tradițional sărbătorită în ultima duminică din luna mai—anul acesta pe 28 mai). Festivalul, aflat sub Înaltul Patronaj al Preşedintelui României, cuprinde o serie de evenimente organizate de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, condus de sătmăreanul Gheorghe Cârciu, în parteneriat cu Uniunea Artiştilor Plastici din România. Festivalul a adus împreună artiști români din ţară şi din străinătate, de ’aici’ şi de ’acolo’, din diverse domenii de creație: artă, design, muzică, literatură, etc. Festivalul s-a bucurat de suportul unor instituţii cum ar fi: Camera Deputaților, Patriarhia Română, Primăria Municipiului București prin Centrul Cultural al Municipiului București (ARCUB), Muzeul Naţional de Artă al României, Muzeul Național al Satului ”Dimitrie Gusti”, Universitatea Națională de Arte, Romanian Design Week (un proiect al The Institute), Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale” și al unor artiști precum Damian Drăghici, Mircea Florian, etc.

Deschiderea oficială a Festivalului

În fața a sute de români ”de aici și de acolo”, vineri deschiderea oficială a Festivalului ”Aici-Acolo”, organizat cu prilejul Zilei Românilor de Pretutindeni. — la MNAR. Cu acest prilej, Gheorghe Cîrciu și-a exprimat speranța că aceste zile binecuvântate prin care celebrăm Ziua Românilor de Pretutindeni vor fi sărbătorite cu bucurie și cu inima plină de sentimentul identității românești.

”În această perioadă, simțim că suntem mai aproape, că suntem, în mod simbolic, cu toții din nou acasă”, a spus Cârciu.

Așa a fost în prima zi a Festivalului: bucurie, sentimentul ”de acasă”, vorbe frumoase și suflete calde românești de pretutindeni.

A doua zi a Festivalului

Cultura ne unește sufletele, îi aduce mai aproape de noi pe cei plecați și ne leagă destinele!

În cea de-a doua zi a Festivalului ”Aici-Acolo”, prilejuit de Ziua Românilor de Pretutindeni, participanții au făcut o incursiune în tradițiile populare românești la Muzeul Național al Satului “Dimitrie Gusti”, ca apoi să facă o săritură peste timp la inovatorul festival Romanian Design Week, de la Piața Amzei.

”Am ajuns și în Centrul Vechi al Capitalei, la ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București, unde am putut admira două expoziții de artă, “Dialog” și “Reflections #2”, cu lucrări ale unor mari artiști.

Nu mai puțin admirată a fost prezentarea de modă UNArte, unde atât creațiile, cât și modelele au captivat toate privirile”, a declarat Gheorghe Cârciu.

A treia zi

În a treia Zi a Românilor de Pretutindeni, toți cei implicai au fost găzduiți de Palatul Parlamentului!

”Am ascultat împreună opiniile și experiențele liderilor comunităților de români din diaspora și din comunitățile istorice și pe oficialii români care muncesc pentru reprezentarea cât mai bună a intereselor cetățenilor noștri în afara granițelor.

Nu mai puțin importante au fost vorbele cetățenilor străini care îi sprijină prin diferite asociații pe românii care au nevoie de ajutor, acolo unde trăiesc.

Dezbaterile au fost încadrate de momente muzicale populare autentice, susținute de artiști români de Aici și de Acolo”, a preciazat Gheorghe Cârciu după această zi.

Din partea PSD Satu Mare au răspuns prezent invitaţiei la eveniment, prefectul judeţului Satu Mare, Radu Roca, primarul oraşului Negreşti-Oaş, Aurelia Fedorca, vicepreşedintele ANPC , Sebastian Hotca, directorul de cancelarie al prefectului, Radu Iancu, coordonatorul judeţean în relaţia cu diaspora – PSD Satu Mare, Raul Băbţan.