Expoziție foto „Africa, te iubesc” – Artista fotograf Oana Tarța surprinde prin obiectivul aparatului foto magia continentului negru

Cu ocazia zilei Africii artista fotograf Oana Tarța va expune, joi, de la ora 18.00, la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare expoziția foto “Africa, te iubesc”.

“Africa te schimbă pentru totdeauna, dacă ai fost odată acolo, ai văzut și ai simțit magia, nimic nu mai este la fel. Prin această expoziție foto încerc să dau mai departe o parte din această stare de bine”, ne dezvăluie Oana motivul pentru care a pregătit această expoziție.

Sătmăreanca a descoperit frumusețea Africii, anul trecut, când a organizat, în Zanzibar, o tabără de fotografie. ‚Acest proiect , ture foto în locuri exotice spectaculoase, a fost un vis mai vechi de al meu , prin el incercând să dau mai departe din experienţa mea ca fotograf” ne spune Oana.

A fost atât de fascinată de magia acestor locuri încât după ce a surprins prin obiectivul foto paradisul exotic al Zanzibarului s-a gândit să-l împărtășească și cu semenii săi printr-o expoziție foto, sugestiv intitulată „Africa, te iubesc”.

Am stat de vorbă cu Oana încercând să aflăm mai multe din culisele acestei expoziții.

Rep – De unde ideea realizării unei asemenea expoziții?

O. T. – Am fost așa de impresionată de Africa, de oameni, de ceea ce am trăit, văzut și simţit acolo încât trebuia să împărtășesc cu toată lumea și cum puteam mai bine decât prin intermediul unei expoziții.

Rep – La ce să se aștepte cei care vor călca pragul expoziției?

O.T.- Sper că am reușit să aduc o parte din minunile de acolo cu mine. Sper că prin lucrările mele oamenii să simtă o emoție, o stare de bine un sentiment de fericire. Dar eu zic că mai bine să nu aibă nici un fel de așteptări și să se lase surprinși de ceea ce vor vedea.

Rep – Care parte a Africii ai surprins-o mai bine și care este motivul acestei alegeri?

O.T. – Lucrările sunt făcute în Tanzania și în Zanzibar, urmează în viitorul apropiat lucrări din Kenia. Motivul este simplu, expun lucrări din locurile care m-au impresionat cel mai mult.

Rep – De ce este atât de special Zanzibarul pentru tine?

O.T. – Prima dată când am fost în Zanzibar am simțit o legătură specială cu acel loc, cu oamenii de acolo. M-am simțit ca și cum aş fi ajuns acasă. Am simțit pentru prima dată o pace interioară, o liniște sufletească, o fericire simplă nemaintâlnită până atunci.

Rep – În general tot ce ajunge la noi despre Africa este de rău: sărăcie, boli, lipsuri de tot felul, războaie și terorism. De ce asociem Africa sau alte locuri îndepărtate doar cu știrile negative. Care este în realitate situația de acolo?

O. T. – Sunt sigură că sunt și locuri unde se întâmplă lucruri urâte, unde este sărăcie și boli, războaie dar are și o latură magică. Se spune ca nu poți să părăsești Africa, ea rămâne cu tine , e în mintea și inima ta.

Rep – Care a fost cea mai frumoasă experiență a ta în Africa? Dar cea mai puțin agreabilă?

O. T. – Experienţe neplăcute nu am avut. Prima dată , țin minte, când am fost am ajuns după-masa, la ei apune soarele la ora 18, noi ne-am dus să mâncăm pe plajă și când să ne întoarcem la cazare, era deja intuneric, ne-am rătăcit și am ajuns în mijlocul satului. Am avut un sentiment de frică, nu cunoșteam locul, totul mi se părea nou și auzisem tot felul de lucruri despre Africa, însă până la urmă am ajuns la cazare și totul a fost bine. A fost prima și ultima oară când am avut acel sentiment, după care am văzut frumusețea și bunătatea oamenilor. Cea mai frumoasă experiență am petrecut-o într-un trib de maasai unde am stat aproape o săptămână. A fost extraordinar, dragostea necondiționata primită de la acei oameni, felul lor de a fi, simplitatea în care trăiesc, fericirea pe care o au nu poate fi descrisă în cuvinte.

Rep – După atâția ani de fotografie, crezi că te cunoști mai bine și lumea din jurul tău?

O.T. – De fiecare dată realizez că am tot mai mult de învățat , tot mai multe de descoperit, cum trece timpul îmi dau seama că lumea din jurul meu este tot mai mare și mai frumoasă.

Rep – Încerci să provoci reacții cu fotografiile pe care le faci?

O.T. – Nu reacții ci sentimente. Sper să ating puțin sufletul oamenilor cu ceea ce fac.

Nicolae Ghişan