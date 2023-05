Pacient la Vitreum

- Advertisement -

Este de la sine înțeles că nu vă doresc să fiți pacienți, dar dacă ajungeți în această situație în orice unitate medico-sanitară din România (clinică, spital, dispensar, ambulatoriu…) veți fi, vă doresc să fiți tratați precum am fost respectat la „Clinica de oftalmologie Vitreum” din Satu Mare. Privind în jur am observat că respectul se întinde peste toți pacienții aflați la consultații, ba chiar se răsfrânge și asupra relațiilor dintre pacienți. Nimeni nu este neglijat, nimeni nu este favorizat și toată lumea este tratată cu același zâmbet cald, cu aceeași atenție la consultație și cu aceeași solicitudine atunci când se recomandă o medicație, un tratament sau o intervenție chirurgicală.

Istoricul problemelor mele oftalmologice au un trecut îndepărtat și nu am să vă plictisesc prea mult cu el. În 1984 tocmai terminasem facultatea când o boală rară, ce apare doar pe la octogenari (corioretinită maculară cu retinopatie hemoragică și periflebită), m-a ținut în spitalul Mârzescu din Brașov vreo 70 de zile fără să mi se găsească sursa infecției care îmi producea neîndoielnic orbirea. Acceptând să fiu cobai pentru oftalmologia românească am fost trimis la „Spitalul Militar” din Timișoara unde, două săptămâni mai târziu, am fost al doilea român căruia i s-au făcut raze LASER (light amplification by stimulated emission of radiation, adică amplificarea luminii prin stimularea emisiei de radiație) la ochi. Mi s-au garantat 25 de ani de vedere normală.

Acuratațea mea vizuală, de cea mai bună calitate, a durat peste 30 de ani. Abia prin 2015 am avut nevoie de ochelari pentru citit și peste alți 6-7 ani mi-au trebuit ochelari de distanță. Oricum, pe aceștia din urmă nu i-am prea folosit. Colaborarea mea cu Vitreum a început în urmă cu vreo nouă ani, când câțiva prieteni (inclusiv doctori oftalmologi) m-au îndrumat către această clinică specializată pe boli ale ochilor, sub pretextul că au cea mai modernă aparatură.

Având în vedere antecedentele, timp de opt ani (2014-2022), o dată sau de două ori pe an mergeam la Vitreum la un control de rutină. La începutul anului 2022, odată cu înrăutățirea vederii, s-a observat și o degenerescență maculară. A urmat un tratament mai intens, cu injecții în ambii ochi (doctor Dan Aracs), care au întârziat considerabil procesul de degenerare a vederii. Vârsta și istoricul medical fac aproape imposibilă oprirea acestei regresii.

Anul acesta procesul de înrăutățire a acuității vizuale a fost agresiv accentuat de o opacifiere a cristalinului (în limbaj popular cataractă) ceea ce a făcut să mi se recomande o operație de înlocuire a cristalinului natural cu unul artificial. În cursul săptămânii trecute mi s-a făcut această intervenție chirurgicală de către o echipă condusă de Dr. Lehar Levai. Cu toate că am fost avertizat că procesul revenirii vederii nu este instantaneu, ci de durată, uneori de lungă durată, pot spune că se văd îmbunătățiri consistente. Ca dovadă acesta este primul articol pe care îl tastez personal. De vreo trei săptămâni eram „dictator” pentru prietena mea, Adriana.

Românul în general este obișnuit să întoarcă un bine care i s-a făcut cu un alt bine. Aflasem de la alte cunoștințe care au apelat la serviciile Vitreum că indiferent cui i s-au adresat, de la recepție și până la administrator, nu li s-au acceptat decât mulțumiri verbale. Fără servicii sau recompense de orice fel, așa că m-am hotărât să nu mă fac de rușine arătându-mi recunoștința într-un mod balcanic.

Ca atare am găsit o metodă prin care, pe lângă că ar putea să le dezvolte lor afacerea, ar face un bine și cititorilor noștri care se află în aceeași situație ca mine sau cu alte probleme ale aparatului ocular. Cu ochii sau vederea. De-a lungul vieții am învățat ce și unde să caut. M-a ajutat în această privință facultatea, chiar dacă era una tehnică (inginerie). Așa că m-am interesat și am aflat câteva date care v-ar putea îmbunătăți sau recăpăta vederea.

Vitreum este o clinică oftalmologică cu sediul principal în Satu Mare, pe strada Cloșca nr. 8 (chiar la capătul de pe malul stâng al podului Decebal). Privind fotografia precis o veți descoperi.

Primul lor sediu a fost pe strada Ady Endre. Așadar, dacă suferiți de cataractă, glaucom, miopie, keratoconus, astigmatism, presbiopie, retinopatie, membrană epimaculară, dezlipire de retină, hemoragie in vitros, degenerescență maculară, conjunctivită, pterigion sau chiar un simplu papilom, nu pregetați să vă adresați lor. Chiar de la începuturile societății personalul medical și administrativ s-a specializat și au performat pe aparatură de ultimul răcnet (cum s-ar spune), iar în timp dotarea a fost actualizată mereu cu ultimele echipamente de specialitate apărute pe plan mondial: lasere cu argon (în 1984 eu fusesem operat cu xenon, în timp dovedindu-se că argonul are calități superioare), optopoluri, topografe, tomografe, angiofluorografe, refractoare, endoscoape și tot felul de alte aparate a căror denumiri mărturisesc că nu-mi sunt foarte pe înțeles.

Aici, la Vitreum, puteți beneficia de servicii complete: consultații, investigații, tratamente și operații. Cum vă spuneam personalul este foarte bine pregătit profesional, în continuă acumulare de noi cunoștințe și de o calitate umană ireproșabilă.

Pe lângă sediul clinicii, care de fapt este spital, Vitreum s-a extins pentru a fi mai aproape de pacienți atât în județul nostru cât și în județele limitrofe (Maramureș, Bihor și Sălaj). La Carei pe strada Mihai Viteazu la nr. 1 se află un Centru Oftalmologic iar la nr. 19 un Cabinet Oftalmologic. În Negrești pe strada Victoriei la nr. 85 se află un magazin de optică medicală care oferă și consultații de specialitate.

În Satu Mare, pe lângă Clinica Oftalmologică Vitreum (sediul firmei unde se asigură servicii complete oftalmologice) se mai află două magazine de optică (str. Careiului, bloc C12-14 și str. Corneliu Coposu nr. 2) precum și un Cabinet Oftalmologic (str. Nicolae Golescu nr. 29).

Compania Vitreum („fereastră” în limba latină) are și un serviciu public on-line foarte bine pus la punct și cu două numere de telefon universal valabile în toate cele patru județe (0261 – 716 459 și 0740 – 231 559) la care se pot cere detalii despre program, programări…, ba chiar se pot face programări on-line de pe site. Adresa este simplă: https://vitreum.ro/. Pentru cei care doresc să corespondeze prin e-mail le recomand adresa: contact@vitreum.ro.

N-ar fi rău ca pe final, după ce am lăudat merituosul colectiv medical al companiei să vă spunem câte ceva și despre echipa de medici oftalmologi condusă de Dr. Lehar Levai: Dr. Gabor Rado, Dr. Dan Aracs, Dr. Adriana Chicu, Dr. Ioana Molnar, Dr. Ala Seica, Dr. Larisa Holhos, Dr. Ana – Maria Pop, Dr. Mădălina Gherman, Dr. Mihai Pirvan și Dr. Hamid Benbouziane. Dr. Levai Lehar este medic chirurg oftalmolog specializat în chirurgie vitreoretiniană, chirurgia cataractei, chirurgie refractivă, operații Presbyond, chirurgie refractivă prin tehnica ReLEx Smile, transplant de cornee, operații Femto Lasik, chirurgia glaucomului ș.a. Dr. Levai Lehar a realizat primele endoscopii oculare în România.

Gruiţă Ienăşoiu