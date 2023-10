Controale riguroase în sectorul avicol în Satu Mare

- Advertisement -

În această săptămână, inspectorii de specialitate din cadrul Serviciului Sănătate și Bunăstare animală au efectuat un număr de 91 de controale în exploatații profesionale și non profesionale din județul Satu Mare. D.S.V.S.A. Satu Mare a intensificat frecvența controalelor oficiale, pentru respectarea strictă a măsurilor de biosecuritate, în întreg sectorul avicol, în contextul evoluției la nivel internațional a gripei aviare înalt patogene.

Conform DECIZIEI DE PUNERE ÎN APLICARE U.E. cu nr. 1604 / 2023, în Uniunea Europeană, evoluează Influență Aviară – cu focare primare sau secundare în : Germania, Danemarca, Polonia, Ungaria, Norvegia și Finlanda.

Mai evoluează focare active de Influență Aviară, care afectează efective de păsări de crescătorie și sălbatice din U.S A. și Canada.

În această săptămână, conform programului de activitate stabilit, au fost verificate exploatații profesionale și non profesionale de animale, depozite de cereale, cabinete sanitar veterinare, farmacii veterinare, urmărindu-se condițiile de biosecuritate, zoo igienă și de bunăstare a animalelor, P.P.A., Influența Aviară , monitorizarea și eliminarea subproduselor improprii consumului uman, existența echipamentelor de protecție, asigurarea unor stocuri de substanțe dezinfectante, dezinsectante și raticide. În urma acestor controale au fost aplicate 12 sancțiuni contravenționale, din care o amendă contravențională în valoare de 6.000 lei, – o persoană fizică din localitatea Urziceni – pentru sacrificarea de suine în gospodăria proprie, fără a anunța în prealabil medicul veterinar concesionar sau medicul veterinar oficial și 3 avertismente pentru 3 exploatații non profesionale, din localitățile Chereușa, Hodod și Giurtelecul Hododului – pentru cumpărarea fără documente sanitar veterinare și pentru siguranța alimentelor, a animalelor și pentru introducerea fără documente sanitar veterinare și pentru siguranța alimentelor, a altor animale în efectivele existente și 8 avertismente – 8 primării, din localitățile Tarna Mare, Turulung, Halmeu, Porumbești, Livada, Agriș, Cămârzana, Craidorolț – pentru nerespectarea prevederilor înscrise în H.G. 1059/2013.

În această perioadă, în județul Satu Mare, mai evoluează focare de Pestă Porcină Africană în localitatea : Urziceni, și totodată au fost stinse 15 de focare de Pestă Porcină Africană din localitățile județului.

În anul 2023, din cei 358 mistreți împușcați în 49 Fonduri de Vânătoare, 40 mistreți au fost pozitivi la Pesta Porcină Africană, iar 318 mistreți negativi, în urma examenelor specifice de laborator.

Conform Regulamentului U.E, cu nr. 1677 /2023, în această perioadă, evoluează Pesta Porcină Africană în : Polonia, România, Lituania, Ungaria, Croația, Italia, Letonia și Ucraina.

Pentru a preîntâmpina apariția Influenței Aviare în exploatațiile profesionale și non profesionale din județul nostru, rugăm toți crescătorii de galinacee și palmipede ( gâște, rațe) să respecte următoare :

• separarea în cadrul exploatațiilor, în măsura posibilităților, a rațelor și gâștelor de alte păsări domestice;

• interzicerea creșterii păsărilor în aer liber, acestea fiind izolate obligatoriu în adăposturi închise și izolate, iar atunci când acest lucru nu este posibil, se va asigura hrănirea și adăparea păsărilor în zone acoperite la care nu au acces păsările sălbatice;

• interzicerea adăpării păsărilor domestice / sălbatice în captivitate, cu apă din rezervoarele de suprafață accesibile păsărilor în libertate; aplicarea de măsuri care să prevină contactul păsărilor domestice cu alte specii de mamifere, inclusiv rozătoare și animale de companie;

• folosirea în zona de exploatare a păsărilor a unui echipament special destinat (încălțăminte, halat sau salopetă), sau amenajarea unor facilități de dezinfecție a echipamentului, și limitarea accesului persoanelor în zona de exploatare a păsărilor (recomandat o singură persoană care să nu vină în contact cu păsări din alte exploatații);

• prevenirea oricărui contact direct sau indirect între păsările domestice și cele sălbatice, inclusiv prin intermediul persoanelor care au acces în zone silvatice;

• se interzice accesul tuturor păsărilor domestice sau sălbatice în captivitate la luciuri de apă, lacuri, bălți, râuri sau orice altă amenajare hidrologică naturală sau artificială;

• se interzice utilizarea, în cadrul activităților de vânătoare, a păsărilor domestice (rațe, gâște) și sălbatice (păsări migratoare ca becaținele, fluierarii, fugacii, prundașii, ploierii, nagâții, nisiparii etc.) ca păsări de momeală;

• respectarea cu strictețe a măsurilor de biosecuritate în toate exploatațiile de păsări prin controlul introducerii de păsări, circulația personalului și a furajelor;

• conducerea la zi a registrului exploatațiilor comerciale, respectiv a registrelor agricole de la nivelul primăriilor pentru păsările din gospodăriile populației;

• realizarea de către personal calificat sanitar veterinar a inspecțiilor periodice în toate exploatațiile de păsări, cu efectuarea de examene clinice, și dacă este cazul de necropsii și recoltări de probe, în vederea realizării supravegherii active a bolii;

• interzicerea funcționării târgurilor, expozițiilor sau altor aglomerări a păsărilor, iar mișcarea păsărilor în cadrul sau în afara județului se va realiza doar după examinarea clinică de către un medic veterinar și a certificării sanitare veterinare;

• se recomandă evitarea introducerii sau scoaterii de păsări din cadrul gospodăriilor particulare, în special din alte localități, mișcarea păsărilor realizându-se doar sub supraveghere sanitară veterinară și în limita localității de origine a exploatației. Toate aglomerările și expozițiile de animale, din localitățile județului Satu Mare, rămân închise până la noi dispoziții. Se vor respecta toate măsurile de biosecuritate în exploatațiile comerciale cât și în cele non profesionale.

Pentru orice fel de sesizare, reclamație în domeniul sanitar veterinar și pentru siguranța alimentului, vă rugăm să apelați CALL CENTER, la numărul de telefon 0800826787 sau DSVSA SATU MARE – 0261715956, 0760789016.