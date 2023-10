Halloween în siguranță! Află care sunt alertele rapide cu aplicația gratuită InfoCons!

- Advertisement -

La sfârșitul lunii octombrie celebrăm Halloween-ul, iar consumatorii se îndreaptă către produse tip îmbrăcăminte specifice acestei sărbători, produse cosmetice etc. În acest context, InfoCons vine în sprijinul consumatorilor cu Aplicația Gratuită InfoCons ce pune la dispoziție alertele rapide pentru produsele nealimentare la nivelul Uniunii Europene, actualizate în timp real.

Prin descărcarea aplicației de pe App Store, Google Play sau App Gallery, consumatorii au acces direct și transparent la alertele rapide pentru produsele nealimentare, actualizate zilnic și însoțite de detalii precum:

– denumire produs;

– țara vizată;

– gradul de risc;

-orginea produsului;

-data la care intră alerta în vigoare;

-fotografia cu produsul vizat

Atenție! Înainte de achiziționare , accesați Aplicația InfoCons pentru a vă asigura că produsele nu fac sau nu au făcut obiectul alertelor pentru produsele nealimentare emise de Uniunea Europeană .

Riscurile identificate pentru articolele de îmbrăcăminte (hanorace, rochițe, pantofi, tricouri, etc) din alertele existente în Aplicația de protectia consumatorilor sunt InfoCons sunt :

– Produsul are cordoane funcționale lungi cu capete libere în zona gâtului, care pot deveni prinse în timpul diferitelor activități ale unui copil, ceea ce duce la strangulare sau leziuni.

– Velcro-ul de pe pantof poate eșua cauzând cureaua să se desfacă, creând un pericol de declanșare pentru copii. Un copil poate cădea și suferi răni.

– Pielea din produs conține crom VI (valoare măsurată de până la 15,2 mg/kg). Cromul (VI) este sensibilizant, poate declanșa reacții alergice și poate provoca cancer.

– Produsul are o concentrație excesivă de ftalat de bis(2-etilhexil) (DEHP) (valoare măsurată până la 1,37 % în greutate). Acest ftalat poate dăuna sănătății copiilor, provocând daune sistemului lor reproducător.

Pentru organizarea petrecerilor cu siguranta vom achizitona produse specifice acestei sarbatori, insa trebuie sa fim atenti ce, cum si de unde cumparam.

Sfaturi la achizitionarea articolelor de imbracaminte destinate celor mici :

-Hainele pentru copii de până la 7 ani (înălţime 1.34 m), nu ar trebui să aibă cordoane sau şnururi în zona gâtului.

-Hainele pentru 7-14 ani nu ar trebui să aibă în zona capului sau a gâtului cordon, şnur mai lat de 75 mm (7,5 cm) cu capetele libere.

-Hainele pentru copii nu ar trebui să aibă cordoane sau şnururi cu capetele libere mai lungi de 140 mm (14 cm), în zona taliei.

-Hainele pentru copii nu ar trebui sa aibă, ca şi sistem de prindere în jurul gâtului, şnur, cordon.

-Hainele pentru copii care sunt croite să se lege în partea din faţă, nu ar trebui să aibă partea de şnur care se leagă mai lungă de 360mm (36 cm).

-Şiretul de la pantofi, după ce a fost legat trebuie sa fie în totalitate în interiorul pantalonului. Cordonul de la haina copilului, după ce a fost legat nu trebuie să atârne.

-Dacă aveţi deja cumpărate articole de îmbrăcăminte pentru copii care nu îndeplinesc cerinţele de mai sus puteţi să le faceţi dumneavoastră sigure prin eliminarea cordonului sau a şnurului sau prin scurtarea acestora, după caz.

-Dacă aţi cumpărat o haină care nu respectă aceste reguli de bază, aveţi posibilitatea să sesizaţi la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor.

-Articolele de îmbrăcăminte confecţionate acasă, de asemenea, trebui să îndeplinească cerinţele de mai sus.

Pentru crearea măștilor cu produse cosmetice, consumatorii trebuie să fie atenți la urmatoarele detalii:

-să achiziționeze cosmetice numai din magazine şi/sau raioane specializate, unde se eliberează documente de cumpărare (factură, bon fiscal, chitanţa fiscală), de care vor avea neapărat nevoie în caz de reclamație; în plus, produsele originale nu se vând în afara lanţurilor de distribuţie cum ar fi tarabele sau persoane fizice “cu sacoşa`;

-să fie atenţi la preţuri, deoarece preţurile mici propuse sunt dubioase, ele provin cu siguranţă din filiere paralele ;

-să verifice dacă ambalajul are calitatea corespunzătoare valorii produsului; există posibilități frecvente ca un produs zis “de lux`, ambalat în pungă de plastic sau într-o cutie banală, să fie de fapt o contrafacere;

-să examineze cu atenţie eticheta, o calitate proastă a tipăririi poate ascunde o contrafacere;

-să ştie că unii producători şi importatori “de marcă` au adoptat voluntar personalizarea unor produse cu etichetă – hologramă, pentru securizarea lor şi pentru protejarea mărcii;

-să ştie că pe orice produs cosmetic trebuie să fie inscripţionat numele sau denumirea producătorului ori a persoanei responsabile cu introducerea pe piaţă, ori al importatorului de produse din afara UE ;

-să ştie că majoritatea produselor trebuie să aibă inscripţionată data de minimă durabilitate precedată de expresia `A se folosi preferabil înainte de`, urmată de dată sau de detalii asupra locului de pe ambalaj unde se afla inscripţionată aceasta dată, exprimată fie prin lună şi an, fie prin zi, lună şi an, şi cu cifre arabe;

-să ştie că anumite produse precum cremele, nu au dată de minimă durabilitate, ci au inscripţionat un simbol (PAO) constând într-o cutie întredeschisă, pe sau lângă care este menţionată perioada după deschidere în care produsul poate fi folosit în siguranţă, în luni de zile (ex: 6, 12, 24 luni);

-să ştie că sunt produse la care data de minimă durabilitate este mai mare de 30 de luni şi atunci aceasta nu se mai menţionează (cazul recipientelor sub presiune cum sunt deodorantele);

-să citească cu atenţie eticheta şi să ţină cont de orice avertisment pentru evitarea unor probleme ulterioare de sănătate.

Conform studiului realizat Oficiul pentru Proprietate Intelectuală al Uniunii Europene, în cadrul căruia InfoCons reprezintă România în cadrul Grupului dedicat Societăților Civile, 40 % dintre tinerii români cumpără produse contrafăcute. Printre produsele contrafăcute achiziționate, hainele și accesoriile se află într-un procent de 17%.

În acest context, citirea etichetei este esențială! Nu cumpărați haine din locuri neautorizate, pentru a nu fi înșelați cu privire la compoziția și calitatea materialelor!

„Și de Halloween trebuie sa fim atenti la ce anume cumparam, sa citim informatiile etichetei si sa stim ca ingredientele sunt afisate in ordine descrescatoare, primul fiind in cantitatea cea mai mare. Sa fim atenti la articolele de imbracaminte destinate copiilor pentru a nu le pune in pericol sanatatea si nu in ultimul rand, sa luam atitudine atunci cand drepturile ne sunt incalcate! Fii un consumator activ si adopta o9atitudine! Descarcă Aplicația Gratuită InfoCons pentru a afla în timp real alertele pentru produsele alimentare și nealimentare! Fii informat!” -Sorin Mierlea – Presedinte InfoCons