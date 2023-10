Liceul cu Program Sportiv Satu Mare-Școală eTwinning

- Advertisement -

Liceului cu Program Sportiv I i s-a acordat titlul de școală europeană eTwinning în urma implicării instituției în numeroase proiecte europene, precum Proiectele eTwinning și Erasmus.

Liceul se mândrește cu proiectele eTwinning deja derulate, cum ar fi: “Once upon a time there was a castle!”, “Levados da Máscara”, dar și cu proiectul Erasmus “No more walls, just bridges” – Erasmus+ sau cu proiectul Erasmus+ în desfășurare, “Young Europeans – The CREW – Creative and Responsible Environment Warriors”.

Candidatura pentru obținerea titlului de Școala eTwinning s-a depus în anul școlar precedent, în urma evaluării proiectelor eTwinning, condiția fiind ca aceste proiecte să obțină Certificatele de calitate eTwinning. Proiectele Liceului cu Program Sportiv Satu Mare au obținut Certificatele de calitate eTwinning în anii școlari precedenți, iar candidatura pentru obținerea titlului a vizat aspecte precum o misiune și o viziune a școlii împărtășite cu întreaga comunitate, o cooperare la nivelul instituției privind procesele decizionale și practicile colaborative ale cadrelor didactice în instituție, colaborarea cu elevii, părinții și autoritățile locale. Implicarea elevilor în proiecte și în alte activități extrașcolare, de la planificarea activităților până la implementarea acestora, folosirea tehnologiei digitale și participarea cadrelor didactice la cursuri de formare au fost încurajate de liceu. Fiind o școală incluzivă și inovatoare, aceasta oferă oportunități de formare și încurajează învățarea colaborativă. De asemenea, școala recunoaște și sprijină elevii din medii defavorizate, care ar putea întâmpina dificultăți în învățare, limbaj și în context social, prin sprijin și acțiuni specifice care au ca scop creșterea succesului lor în învățare. Liceul a oferit un exemplu de bună practică celorlalte licee prin implementarea proiectelor europene și prin diseminarea acestora pe diferite platforme sociale și pe site-ul școlii.

Obținând titlul de școală eTwinning, Liceul cu Program Sportiv Satu Mare se angajează să fie un model de instituție pentru alte școli și va menține standardele de calitate ale unei instituții europene.