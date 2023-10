Rectorul UBB, sătmăreanul Daniel David, ales membru în boardul GUILD

- Advertisement -

Rectorul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB), prof. univ. dr. Daniel David, sătmărean de origine, a fost ales cu unanimitate de voturi membru în boardul GUILD, cu ocazia adunării generale a organizației, desfășurată la Oslo, în perioada 26-27 octombrie 2023, scrie site-ul efainlacluj.ro. GUILD este organizația unora dintre cele mai reprezentative universități europene de cercetare avansată, o organizație exclusivistă, unde intrarea se face pe bază de invitație și de analiză a performanței academice. UBB este membră GUILD din 2020, iar boardul GUILD este condus în prezent de rectorul Universității din Oslo.

Prof. univ. dr. Daniel David: ”Mă onorează”

Prof. univ. dr. Daniel David, care este sătmărean, de origine, a declarat, după acest moment, că este onorat de această invitație.

”Mă onorează invitația și susținerea rectorilor colegi din GUILD, mai ales că aceștia reprezintă unele din cele mai performante universități europene. Așa cum am spus în declarația de candidatură, modelul „world-class-research intensive” – cel ce pune în centrul actului academic cercetarea care susține apoi educația activă și co-creată cu studenții și relația inovativă cu societatea – este modelul de elită al universităților, care asigură decisiv dezvoltarea civilizației noastre. Lumea are în mod natural modele diferite de universități, corespunzând nevoilor diferite, dar modelul „world-class – research-intensive” este cel care produce schimbări și dezvoltări paradigmatice majore, alături de alte inovații mai incrementale, importante și generate de toate modelele legitime de universitate. Însă precum democrația, modelul „world-class – research-intensive” nu trebuie luat ca un dat imuabil, ci este ceva care trebuie protejat și promovat mereu de cei care îl asumă, în beneficiul oamenilor și societății. Asta fac la UBB și în țară de ani de zile, asta voi face de acum la un nivel mai general, la nivel european și internațional, prin GUILD”, declară rectorul UBB, prof. univ. dr. Daniel David.

La adunarea generală GUILD din Oslo s-au discutat teme majore și poziționări față de inteligența artificială, internaționalizarea responsabilă, relația academică Africa-Europa, relația cercetare-inovație, evoluția programului „Horizon Europe” (2025-2027) și pregătirea noului program cadru FP10. Pe lângă membrii GUILD, la reuniune au participat reprezentanți ai Comisiei Europene și ai autorităților norvegiene.

Cine este prof. univ. dr. Daniel David

Daniel David (n. 23 noiembrie 1972, Satu Mare, România) este profesor de psihologie clinică și psihoterapie (științe cognitive clinice) la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. În prezent predă și la Icahn School of Medicine at Mount Sinai⁠ și este director de cercetare al Institutului Albert Ellis, ambele aflate în New York, SUA. Este președintele și directorul executiv al The International Institute for the Advanced Studies of Psychotherapy and Applied Mental Health, un centru de excelență în cercetare al Universității Babeș-Bolyai. În anul 2020 a fost ales în funcția de rector al Universității „Babeș-Bolyai”.

Rectorul Universitatii Babes Bolyai, prof. univ. dr. Daniel David, a fost ales în data de 26 octombrie 2022 ca membru (corespondent) al Academiei Române (Secția de Filosofie, Teologie, Psihologie și Pedagogie). Acest an universitar i-a adus și statutul de membru al Academia Europaea (the Academy of Europe) și includerea între primii 2% cei mai citați oameni de știință ai lumii în domeniul psihologie clinică (mai ales științe cognitive clinice) în toată cariera și între primii 2% cei mai citați oameni de știință ai lumii în toate domeniile științei în anii 2019/2020/2021 (Stanford-Elsevier by Scopus).

Biografie

Daniel David a obținut titlul de doctor în psihologie în anul 1999 la Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca cu teza “Mecanisme inconștiente de reactualizare a informațiilor”, sub coordonarea profesorului Ioan Radu. Între anii 2000 și 2002 a urmat o serie de programe post-doctorale de cercetare la Mount Sinai School of Medicine și Mount Sinai Hospital⁠(en), respectiv programe post-doctorale de pregătire profesională în psihologie clinică și psihoterapie la aceleași instituții, dar și la Institutul Albert Ellis din New York, la Universitatea din Tennessee⁠(en), și la Universitatea de Stat din New York în Binghamton⁠(en). Aceste programe post-doctorale s-au soldat cu acreditarea ca psihoterapeut și formator/supervizor în psihoterapii cognitiv-comportamentale — Terapie Rațional Emotivă și Comportamentală și Terapie Cognitivă⁠(en).

A decis să rămână în România iar cariera sa academică a evoluat a rapid, în anul 2007, la 34 de ani, ajungând profesor universitar doctor, conducător de doctorat și șef de catedră, titular al profesurii internaționale “Aaron T. Beck” la Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca. Ulterior, în anul 2008, a devenit profesor asociat (adjunct professor) și la universitatea americană Mount Sinai School of Medicine⁠(en), SUA.

În prezent, profesorul Daniel David este unul din cei mai cunoscuți psihologi/psihoterapeuți din spațiul public și profesional românesc și cel mai citat psiholog din România în literatura științifică de specialitate.