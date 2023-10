Sesiune de informare la sediul CJ Satu Mare

- Advertisement -

Consiliul Județean Satu Mare va găzdui în data de 24 octombrie 2023 o sesiune de informare privind Programul de Cooperare Transfrontalieră Interreg VI-A NEXT Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2021-2027. Sunt invitate să participe la această sesiune organizațiile potențial candidate din județul Satu Mare.

