Anual Colegiul Medicilor Satu Mare sărbătorște „Zilele Medicale Sătmărene”. De această dată deschiderea manifestărilor au avut loc în data de 12 octombrie, începând cu orele 9.00 ale dimineții , la restaurantul Poesis.

În acest an se împlinește cea de a-XIX-a ediție a evenimentului „Zilele Medicale Sătmărene”. Conform Președintelui Colegiului Medicilor, Bumbuluț Călin, trebuia să fie serbată acum cea de a-XX-a ediție, însă pandemia de COVID-19 le-a pus bețe în roate, ceea ce a împiedicat petrecerea unei sesiuni aniversare.

„Calendaristic vorbind suntem în al XX-lea an în care ne desfășurăm această manifestare științifică, regională, locală, am sperat să devină națională, dar poate cu timpul, deci în viitor. Vreau să spun că este cea mai veche manifestare a unui Colegiu din România, verificat în toate colegiile, mai sunt câteva care au a-XVII-a ediție, a-XVI-a ediție, așa că avem și cu ce să ne mândrim, măcar cu atât. Urez bun venit invitațiilor noștri de la diferite istituții ale județului”, a precizat Bumbuluț Călin, Președintele Colegiului Medicilor din Satu Mare.

Au luat cuvântul directorul medical al Casei Județene de Asigurări de Sănătate, dr. Raveca Gliga, directorul Direcției de Sănătate Publică, dr. Mihai Macrina, purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean de Urgențe Satu Mare, Rodica Lohan.

„Profesia de medic este o profesie nobilă, o profesie liberală, o profesie vocațiională care implică mulți ani de studiu, multe sacrificii și în acelaș timp ar trebui să implice mult resprect. Aș vrea să le vorbiți pacienților dumneavoastră în termeni simpli, în termeni pe care să îi înțeleagă, suferința, afecțiunea pentru care s-au prezentat la dumneavoastră. Pentru medicina e familie, ar fi bine să priviți pacientul, să îl tratați și să îl înțelegeți ca pe un memru al familiei dumneavoastră. Pentru celelalte specializări, dacă tot suntem specialiați în altceva decât medicina de familie care cu efortul pe care îl faci aduce vindecare, aliare, speranță, priviții cu empatie, înțelegere, pentru suferința lor, oricum ei sunt stresați în fața dumneavoastră, oricum prin actul medical pe care dumneavostră îl prestați, sănătatea sau chiar și de multe ori, viața este în mâinile dumneavoastră. Cât de puternic ar fi omul, în momentul în care are nevoie de servicii medicale treuie să își pună viața în competența dumneavoastră. Conside că de mulre ori, o mână întinsă cu căldură, cu afecțiune, face mai mult decât 100 de cuvinte”, a precizat directorul medical al Casei Județene de Asigurări de Sănătate, dr. Raveca Gliga.

Pe parcursul zilei de 13 octombrie vor avea loc în cadrul evenimetulu dedicat Zilelor Medicale Sătmărene, abordări etice în practica medicală, o sesiune specială pentru aceste valori care sunt onvns că toți cei din sală le au, pentru că altfel nu a fi medici niciunul dintre noi.

„Vreau să felicit pentru perseverență și tenacitate organizatorii, să mulțumesc că măcar odată pe an ne întâlnim, chiar dacă nu toți, să schimbăm păreri, putem să ne urăm de bine. Având în vedere ce se întâmplă, cred că suntem privilegiați deoarece putem să lucrăm în pace, să ne salută în pace, putem să ne bucurăm unii de alții. În perioada pandemiei am crezut că am văzut tot ceea ce însemna stres și presiune.Astăzi suntem în mijlocul unor evenimente pe care nu ni le-am dorit, dar avem răzoi și de o parte și de alta. Suntem implicați emoțional, unii prin cunoștințe, prin rude, relații, în alte țări se moare, noi stă încă bine, în pace, ceea ce este un har. Astăzi vorbim despre sănătate, despre vindecare, despre progres. Doresc să aveți momente plăcute împreună pentru că suntem și noi, dacă ne gândim bine și analizăm într-un război pentru imaginea noastră, pentru poziția noastră, cel puțin în această lume și din păcate sunt mai mulț cei care nu ne iubesc decât cei care ne iubesc, cei care e vânează așa zisele greșeli sau chiar greșelile pe care le facem pentru că cine nu muncește, nu greșește, decât cei care apreciază efortul și empatia și dăruire cu care vă aplecați de cele mai multe ori asura paciențlor. Cred că este momentul ă fim și noi, așa cum sunt și ale profesii, mai uniți, mai hotărâți, iar ceea ce vă rog este, atuci când vine vorba despre un coleg, să găsiți cuvinte de apreciere, iar dacă nu le găsiți, să nu spuneți nimic”, a spus directorul Direcției de Sănătate Publică, dr. Mihai Macrina.

Datorită faptului că managerul Spitalului de Urgențe Satu Mare, Adrian Marc, din motive obiective nu a putut să fie onoreze evenimentul, Rodica Lohan, purtătorul de cuvânt al instituției, a transmis mesajul dânsului de susținere și gratitudine pentru acest eveniment care an de an ridică stafecheta calității actului medical sătărean.

„Deși suntem un oraș mic, s-a demonstrat atât în practică, cât și prin lucrările științifice de o diversitate foarte mare cuprinse în agenda de desfășurare a acestui eveniment că avem profesioniști mari, profesioniști care demonstrează atât în practică cât șiprin cercetarea ștințifică pe care o desfășoară și cu care ne mândrim, cărora le mulțumim și în consecință transmitem susținerea noastră și gratitudine pentru ceea ce faceți aici”, a transmis Rodica Lohan, purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean de Urgență din Satu Mare.