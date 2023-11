Membrii Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Franceză în România, la Satu Mare

Alături de membrii delegației, conducerea Primăriei a vizitat patru companii care își desfășoară activitatea în Satu Mare, discutând despre oportunitățile de afaceri și colaborare. Primăria Municipiului Satu Mare continua să depunem eforturi pentru a sprijini activitatea firmelor și a atrage investitori în municipiul Satu Mare.

,,Suntem onorați să găzduim această întâlnire, iar vizita dumneavoastră este pentru noi încă un semnal că Satu Mare reprezintă un punct de interes pentru investitori și antreprenori. Alături de colegii din conducerea Primăriei am acordat importanță sprijinirii investitorilor privați, indiferent că sunt companii multinaționale, naționale sau locale. Știți și dumneavoastră foarte bine că dezvoltarea investițiilor private are la bază buna colaborare între investitori – primar și Primărie, acesta fiind unul dintre principale obiective propuse atunci când am preluat conducerea municipiului acum șapte ani.

Pe de altă parte, am reușit să responsabilizăm companiile care investesc în Satu Mare, să le determinăm să se implice în modernizarea infrastructurii orașului și în viața culturală și socială a orașului. Și avem semnale că proiectele comune vor continua, mai mult, se vor multiplica.

În Satu Mare, la fiecare 100 de euro investiți în proiectele orașului, 70 de euro provin din fonduri europene. În prezent, în Satu Mare se desfășoară investiții publice de peste 200 milioane de euro.

Am dezvoltat infrastructura rutieră, am modernizat unități de învățământ, terenuri de sport, am creat centre pentru seniori și persoane cu dizabilități, am dublat în ultimii am extins spațiile verzi și traseele pietonale și velo. Suntem aproape de a finaliza proiectul de reabilitare a Centrului istoric și a unei pasarele pietonale care va face legătura între zona mall-ului (una foarte atractivă acum) și Centrul Nou.

Totuși lucrăm într-un sistem încă destul de birocratic și chiar dacă ne dorim să mărim ritmul investițiilor, proiectele mari presupun ani de pregătiri și studii tehnice, avizări și hotărâri de Consiliu Local, avize de la diverse instituții, de Guvern. Înseamnă decizie și întocmirea lor, urmărind finanțările care pot fi accesate.

Grație sprijinului acordat de Primăria Municipiului Satu Mare și a bunei colaborări cu firmele, au fost create noi locuri de muncă, atât de companiile multinaționale, naționale sau locale.

Suntem pe drumul cel bun. Satu Mare se dezvoltă, iar în ultmii ani mai multe companii și-au extins capacitățile de producție și au reușit să treacă cu bine peste provocările din ultimul timp, reușind să păstreze locurile de muncă și să pună în mișcare economia locală.

Vom continua să depunem eforturi pentru a sprijini activitatea firmelor și a atrage investitori în municipiul Satu Mare. Pentru că, la fel ca în afaceri, drumul este presărat mereu cu provocări, dar un lucru este cert: dacă ești determinat în ceea ce faci și te înconjori de oameni care au același scop ca și tine, obiectivele sunt mai ușor de atins. Îmi doresc să găsiți în Satu Mare oportunitățile pe care le căutați și vă asigur că veți avea sprijinul nostru pentru ceea ce vă propuneți. Totodată avem nevoie și noi de know-how-ul dumneavoastră, de bunele practici în cooperarea cu dumneavoastră cu autoritățile locale de unde proveniți.”, a declarat primarul municipiului Satu Mare, Kereskényi Gábor în cadrul întâlnirii.