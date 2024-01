Activitate bogată a social democraților sătmăreni sub interimatul lui Mircea Govor

PSD Satu Mare a avut o activitate deosebit de bogată perioada 01.10.2021-26.01.2024, timp în care Mircea Govor a condus destinele acestui partid în calitate de președinte interimar. Rportul de activitate a fost prezentat sâmbătă, în cadrul Conferinței de alegeri a PSD Satu Mare care a avut loc la Teatrul de Nord Satu Mare în prezența președintelui Marcel Ciolacu.

În cele ce urmează prezentăm integral acest raport.

RAPORT DE ACTIVITATE al organizației PSD SATU MARE, pentru perioada 01.10.2021-26.01.2024

În perioada 01.10.2021-31.12.2021:

Ne-am alăturat tuturor campaniilor naționale a Partidului Social Democrat, desfășurând în județul nostru diverse acțiuni de promovare în acest sens. Am desfășurat numeroase conferințe de presă pentru a transpune în spațiul public problemele de actualitate, campaniile naționale ale PSD, dar și viziunea, valorile și direcția noastră politică. În perioada premergătoare sărbătorilor de iarnă, alături de toate structurile interne ale PSD Satu Mare, am desfășurat în întreg județul Satu Mare peste 30 de acțiuni caritabile, venind în spijinul semenilor noștri față de care soarta nu a fost suficient de blândă.

În anul 2022:

Începutul anului 2022 a fost momentul relasării Organizației Județene PSD Satu Mare pe plan politic și administrativ, prin numirea în data de 5 ianuarie a domnului Gheorghe Cârciu în funcția de secretar de stat al Departamentului pentru Românii de Pretutindeni și în data de 17 februarie, a domnului Radu Roca în funcția de prefect al județului Satu Mare.

Ne-am confruntat cu o situație nemaiîntâlnită. Războiul din Ucraina, aflat chiar la granița țării noastre. Alături de Organizația Județeană a Femeilor Social-Democrate Satu Mare am venit în spijinul celor ce fugeau din calea războiului, tranzitând județul sau refugiindu-se în România. Ne-am alăturat campaniei naționale “PSD PENTRU O ROMÂNIE VERDE” și împreună cu întreaga organizație județeană, am participat la două acțiuni de plantare de puieți în pădurea de la Noroieni, Satu Mare și în zona stațiunii turistice Luna Șes, Negrești-Oaș. În Săptămâna Mare, premergătoare sărbătorilor pascale, Organizația Județeană împreună cu colegii seniori au desfășurat o acțiune caritabilă de amploare pentru pensionarii noștri sătmăreni. După 2 ani de pandemie, în organizarea Instituției Prefectului Județul Satu Mare, a Consiliului Județean Satu Mare și a Primăriei orașului Negrești-Oaș, am luat parte la binecunoscuta sărbătoare câmpenească „Sâmbra Oilor” ediția 64. Ne-au onorat cu prezența domnul ministru, Adrian Ionuț Chesnoiu, domnul secretar de stat Gheorghe Cârciu, domnul vicepreședinte PSD Radu Moldovan, domnul vicepreședinte PSD Gabriel Zetea, președintele PSD Suceava, Ioan Stan și președintele PSD Sălaj, Ionel Ciunt. În data de 9 mai, am primit cu bucurie în județul nostru Caravana Educației, implementând la Moftinul Mic un proiect unic marca TSD România. În data de 12 iunie ne-am alăturat campaniei PES activists România efectuând consultări publice cu privire la oportunitatea organizării unei Convenții pentru modificarea tratatelor europene. În data de 8 iulie 2022, odată cu inaugurarea variantei de ocolire a municipiului Satu Mare, am primit vizita în teritoriu a domnului ministru Vasile Dîncu. În data de 16 iulie, l-am avut prezent în județ pe domnul ministru Petre Daea, care a efectuat o vizită în teritoriu pentru a vedea situația culturilor agricole afectate de secetă și pentru a se întâlni cu primarii din localitățile din zonă, cu agricultorii și fermierii sătmăreni. În data de 16 august 2022, în urma negocierilor politice purtate la nivel județean, Consiliul Județean Satu Mare a hotărât în ședință, demiterea celor doi vicepreședinți ai Consiliului Județean cu două treimi de voturi din numărul consilierilor județeni, funcții ocupate până atunci de reprezentanți ai PNL. Ulterior, în cadrul aceleiași ședințe, s-a trecut la alegerea doamnei Lenuța Cornea și a domnului Oliviu Buzgău în funcțiile vacante respective. Astfel, prin negocierile pe care le-am avut cu reprezentanții UDMR, PSD Satu Mare are azi doi vicepreședinți la Consiliul Județean. Tot în urma negocierilor politice purtate la nivel județean și local, începând cu data de 7 septembrie, doamna Cristina Tămășan-Ilieș, a fost aleasă viceprimar al municipiului Satu Mare; Începând cu data de 22 septembrie 2022 am început desfășurarea conferințelor de alegeri în teritoriu, fiind practic momentul de relansare și consolidare a întregii organizații județene PSD Satu Mare. Am reconstruit din temelii toate organizațiile locale, 337 de organizații noi constituite pe fiecare secție de votare, la care se adaugă toate organizațiile locale din județ, în număr de 65, astfel că în toate UAT-urile din județul Satu Mare avem constituite organizații PSD, inclusiv în localitățile preponderent cu populație maghiară. Ne-am alăturat campaniei „România merită în Shengen” demarată de Partidul Social Democrat prin PES Activists România. De Ziua Persoanelor Vârstnice i-am sărbătorit la sediul PSD Satu Mare pe seniorii noștri. La invitația domnului primar al comunei Valea Vinului, Radu Cristea și a președintelui organizației TSD Valea Vinului, Sergiu Negrea, am participat alături de echipa județeană de tineret la prima ediție a Cupei TSD VALEA VINULUI. Cu ocazia ZILEI NAȚIONALE A ROMÂNIEI, alături de peste 250 de colegi din întreaga organizație am participat la manifestările dedicate zilei de 1 decembrie, fiind cea mai numeroasă și reprezentativă organizație politică. Ne-am dorit să păstrăm o tradiție legată de acțiunile caritabile din preajma sărbătorilor de iarnă, prin urmare, ne-am îndreptat atenția către familiile cu probleme sociale din municipiile Satu Mare, Carei și orașul Tășnad.

În anul 2023:

Am organizat cu prilejul Zilei Internaționale a Femeii, un eveniment de socializare deosebit de reușit, la care au participat peste 400 de membri, eveniment prin care fiecare doamna și domnișoară s-a simțit apreciată și prețuită în familia PSD. Ne-am alăturat campaniei naționale a PSD, VINEREA VERDE, prin care am desfășurat diferite acțiuni: de ecologizare în localitatea Beltiug și am renunțat la mijloacele de deplasare poluante prin înlocuirea autoturismelor personale cu mijloace de deplasare ECO. Ca în fiecare an, Organizația Județeană PSD Satu Mare prin toate structurile interne au desfășurat acțiuni caritabile în perioada premergătoare sărbătorilor pascale. În data de 28 aprilie, la inițiativa doamnei primar Aurelia Fedorca, am participat la o acțiune de plantare de puieți în zona turistică Luna Șeș, Negrești-Oaș. În data de 7 mai am fost prezenți la binecunoscuta sărbătoare câmpenească „Sâmbra Oilor” ediția 65. Ne-au onorat cu prezența: domnul ministru al agriculturii Florin Barbu, domnul deputat Adrian Ionuț Chesnoiu și domnul secretar de stat Gheorghe Cârciu. Caravana Educației Ediția a II-a, proiectul inedit marca TSD România, a fost implementat în acest an în orașul Tășnad cu sprijinul domnului primar Adrian Farcău, a președintelui TSD Tășnad Raul Racoși și a tuturor colegilor social-democrați din organizația PSD Tășnad. Ziua Copilului a fost un prilej minunat de a petrece cu toții o după-masă plăcută în Parcul Liniștii din municipiul Satu Mare, în prezența a peste 500 de copii și părinți. În 10 iunie, la invitația dlui. Președinte Emil Radu Moldovan și împreună cu echipa de tineret, am participat la Cupa Regională de Fotbal TSD Nord-Vest, la Bistrița. Alături de întreaga organizație PSD Satu Mare am participat la Ziua Iei, în comuna Pomi. Pe 22 iulie, am luat parte la evenimentul de socializare dedicat copiilor, organizat de PSD Carei, prin dl. președinte Eugen Binder, la balta din satul Ianculești, unde au participat peste 300 de colegi de partid. În perioada 18-20 august am primit vizita de lucru a doamnei Monica Săsărman, secretar de stat în cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, care a discutat cu primarii PSD din județul Satu Mare despre stadiul investițiilor în curs dar și despre perspectivele privind finanțarea unor noi proiecte. În data de 19 august, alături de doamna ministru secretar de stat, la invitația doamnei primar al orașului Negrești-Oaș, secretarul executiv al PSD Satu Mare, Aurelia Fedorca, am participat la Festivalul tradițional „Zestrea Oașului”, iar pe data de 20 la Festivalul Folcloric Codrenesc „Oțeloaia”, desfășurat la Homoroade, acasă la domnul primar Simion Ardelean. La începutul noului an școlar, am desfășurat mai multe acțiuni caritabile, în localitățile Botiz, Beltiug, Borlești. În apropierea Crăciunului, alături de toate structurile interne ale partidului am organizat mai multe acțiuni caritabile pe raza județului Satu Mare.

Mai mult, în perioada octombrie 2021 – decembrie 2024, PSD Satu Mare și-a mărit echipa cu 833 de noi membri la care se adaugă un număr de 406 colegi care s-au reactivat și care au revenit de la alte partide după o absență îndelungată. Noii colegi provin din toate domeniile de activitate: sunt medici, avocați, ingineri, economiști, oameni de afaceri, cadre didactice, cadre medicale și profesioniști pe diferite domenii.

Pe toată perioada mandatului, alături de întreaga organizație județeană PSD Satu Mare, am participat la manifestările dedicate sărbătorilor naționale, internaționale și culturale. Am desfășurat conferințe de presă de câte ori a fost necesar, am încurajat efectuarea deplasărilor în teritoriu pentru a simți pulsul cetățenilor și a discuta cu ei toate problemele pe care le întâmpină, încercând de fiecare dată să venim în spijinul lor. Am desfășurat numeroase ședințe de lucru în teritoriu și acțiuni de promovare pentru a transpune în spațiul public problemele de actualitate, campaniile naționale ale PSD, dar și viziunea, valorile și direcția noastră politică.

Onorată conducere, acest raport de activitate reflectă munca întregii noastre echipe din frumoasa și numeroasa familie PSD Satu Mare!

Mă bucur să constat că azi suntem mai numeroși și mai uniți. Suntem într-adevăr cea mai mare organizație politică din Satu Mare, însă trebuie să muncim în continuare pentru a ne îndeplini target-ul propus și asumat la viitoarele alegeri: europarlamentare, locale, parlamentare și prezidențiale.

Domnule președinte Marcel Ciolacu, domnule secretar general Paul Stănescu și onorată conducere, permiteți-mi, ca în numele social-democraților sătmăreni să vă mulțumesc pentru tot sprijinul acordat în reclădirea și consolidarea Organizației Județene PSD Satu Mare, pentru sprijinul guvernamental acordat primarilor noștri și întregului nostru județ!

Împreună suntem o echipă pentru viitor! Suntem familia PSD Satu Mare!