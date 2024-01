Ambasada României la Washington continuă și în 2024 programul de evenimente pentru promovarea parteneriatului cu Statele Unite și marcarea a 20 de ani de la aderarea României la NATO. În 2023, ambasada a atras fonduri private de aproape un milion de dolari pentru promovarea României în SUA

Ambasada României la Washington va continua și în 2024 seria de evenimente de diplomație publică de anvergură, parte a programului intitulat “România-SUA: Un parteneriat pentru noi orizonturi economice / De 20 de ani împreună sub umbrela NATO”. Programul va fi organizat după modelul celor din anii precedenți, 2022 și 2023, pentru atingerea obiectivelor acestuia ambasada având deja sprijinul financiar al unor companii românești.

Anul trecut, pentru promovarea intereselor românești în Statele Unite, Ambasada României a atras fonduri private în valoare de aproape un milion de dolari (879.047 USD), pe lângă alocațiile MAE din fonduri publice. Menționăm că în 2022, fondurile atrase din sponsorizări private pentru organizarea evenimentelor dedicate marcării a 25 de ani de la lansarea Parteneriatului Strategic România – SUA au fost în valoare de aproape jumătate de milion de dolari (481.000 USD).

Printre evenimentele de diplomație publică organizate în 2023, s-au numărat: turneul corului Madrigal în Statele Unite (New York, Washington, Chicago, Seattle) care a inclus și un recital în Congresul SUA; a patra ediție a Festivalului de Film Românesc din Washington; concertul extraordinar “Amazing Grace: Celebrating Religious Freedom. A Romanian Tribute to America”, susținut de Orchestra Simfonică a Operei Naționale București și Corul „Procred”; o seară dedicată sărbătorii de Mărțișor în Congresul american; o seară dedicată Zilei Drapelului României și Zilei Drapelului SUA; a doua ediție a celui mai mare festival românesc din Statele Unite: “Romanian Weekend at The Wharf”; marcarea, în Congresul american, cu o participare record a membrilor Congresului, a 20 de ani de la înființarea Comisiei Internaționale pentru Studierea Holocaustului în România (Comisia Wiesel); un eveniment dedicat promovării start-up-urilor și companiilor inovatoare românești – „Romanian Start-Up Days”. De asemenea, pentru marcarea datei aniversării Parteneriatului Strategic – 11 iulie, ambasada organizat o serie de evenimente speciale: o seară de celebrare a personalităților americane care au inițiat și sprijinit, de-a lungul istoriei sale, Parteneriatul Strategic; o seară dedicată palierelor Parteneriatului: economic, de afaceri, tehnologie și inovație; un eveniment, în Congresul SUA, de celebrare a Parteneriatului Strategic, ca ancoră de stabilitate și prosperitate în regiunea Mării Negre.

“Ambasada va continua și anul acesta să promoveze România în Statele Unite printr-o bogată agendă de evenimente publice menită să susțină atât obiectivele Parteneriatului Strategic, cât și să marcheze aniversarea unor momente definitorii din istoria noastră, precum marcarea a 20 de ani de la aderarea României la NATO. Considerăm că este necesar să subliniem partenerilor americani importanța oportunităților economice pe care România le oferă, dar și să valorificăm bogăția culturală a țării noastre. Totodată, având în vedere deteriorarea mediului de securitate de la granița României, vom pune accent pe eforturile țării noastre de consolidare a posturii Aliate de descurajare şi apărare pe Flancul Estic şi în regiunea Mării Negre. Le mulțumim partenerilor noștri, companii private românești, care, înțelegând nevoia unei diplomații publice active, ne sprijină în demersurile noastre”, a declarat Andrei Muraru, ambasadorul României în Statele Unite.

Agenda Ambasadei României pentru 2024 va sprijini dezvoltarea dimensiunilor Parteneriatului Strategic, planul de evenimente fiind structurat atât pe direcția activităților diplomatice și de reprezentare, cât și pe palierul evenimentelor culturale.

Evenimentele avute în vedere pentru anul 2024, sunt structurate astfel:

• Agenda politică și de securitate cuprinde promovarea unor teme de interes național și bilateral printre care: aniversarea a 20 de ani de la aderarea României la NATO – “20 Years under the NATO Umbrella”; promovarea relevanței strategice a regiunii Mării Negre – „Regional Security Outlook: the Black Sea”; sprijinirea aspirațiilor de integrare europeană a Republicii Moldova și Ucrainei – “Romania and the European Integration of Ukraine and Republic of Moldova”.

• Agenda de energie, comerț și investiții cuprinde, printre altele, evenimente de prezentare a priorităților energetice ale României și a proiectelor aflate la intersecția domeniilor energie și tehnologie – “Romania and the Regional Energy Landscape”, “Clean Tech and the Energy Transition”, “US-Romania Energy Priorities in the Black Sea Area”; un eveniment menit să contureze implicarea constantă și continuă a României în susținerea Ucrainei, inclusiv prin facilitatea tranzitului produselor agricole ucrainene către piețe terțe – „Food Security: from the Port of Constanța to the World”.

În ceea ce privește dimensiunea de afaceri, ambasada își propune organizarea unui Festival al Vinului Românesc, cu scopul de a face produsele cunoscute și accesibile pe piața americană. Totodată, ambasada are în vedere, în parteneriat cu Camera de Comerț a SUA, organizarea unui eveniment destinat mediului american de afaceri cu prezentarea oportunităților de investiții din România – “Romanian Investment Days”.

• Agenda de democrație va reflecta angajamentul ferm al României în consolidarea statului de drept și combaterea corupției – “A Commitment to Democratic Resilience: Romania’s Anticorruption Agenda”, precum și întărirea drepturilor omului – “Romania’s Efforts to Combat Antisemitism”.

• Prin agenda academică, ambasada își propune organizarea unui eveniment dedicat cercetătorilor și bursierilor români din SUA, menit să întărească legăturile la nivel universitar, dintre instituții românești și cele americane – „Romanian Researchers Night”.

• Prin agenda de dialog cu comunitatea românească se vor continua promovarea priorităților privind facilitarea accesului României în Programul Visa Waiver. De asemenea, va continua turneul “50 States, One Community”, pe care ambasadorul României îl efectuează în comunitățile românești din Statele Unite. Totodată, în cadrul unei gale speciale – „Advancing Bridges Awards Gala”, vor fi premiați cei care și-au pus inteligența, creativitatea și energia în construirea unui sentiment de comunitate între români și americani.

• Agenda culturală va cuprinde organizarea celei de a treia ediții a celui mai mare festival românesc din SUA, “Romanian Weekend at the Wharf”, derulat pe o secțiune a esplanadei Potomacului unde sunt amenajate o scenă pentru concerte, corturi tematice, expoziții în aer liber, standuri specifice. În anii precedenți, weekend-ul românesc a avut o audiență estimată de peste 20.000 de vizitatori și peste 60.000 de urmăritori online.

Festivalul de Film Românesc, ajuns la a cincea ediție în 2024, a devenit deja cel mai mare din America de Nord, prin prezentarea de producții de ultimă oră, premiate internațional, la proiecții fiind invitați regizori, actori și producători din România care vor participa la sesiuni de întrebări și răspunsuri cu publicul.

Agenda culturală va mai cuprinde și o serie de concerte, ce se vor desfășura în spații culturale celebre din capitala americană precum Kennedy Center for the Performing Arts.